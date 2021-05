NBA - Play-in : Les LA Lakers qualifiés au forceps, Memphis défiera Golden State pour le dernier billet

Never doubt the King 👑 pic.twitter.com/WP0nPZCWMj

Les Lakers s’en sont remis au « King »

Les Grizzlies restent en vie



BASKET - NBA / PLAY-IN

Mercredi 19 mai 2021

Vendredi 21 mai 2021

Les Los Angeles Lakers seront bien au rendez-vous des play-offs NBA. Le champion en titre, seulement septième de la Conférence Ouest, devait valider son billet sur son parquet du Staples Center dans un derby californien face aux Golden State Warriors. Et, pendant 36 minutes, rien n’est allé dans le sens des coéquipiers d’Anthony Davis (24 points, 12 rebonds). Grâce à un début de match tonitruant, les joueurs de Bay Area ont pris les commandes de la rencontre, menant de onze points après moins de cinq minutes. Mais, s’ils sont parvenus à revenir deux fois à une longueur, les Lakers ne sont pas parvenus à prendre l’avantage. Malgré l’absence de Klay Thompson, les Warriors ont pu compter sur l’indéfectible Stephen Curry (37 points, 7 rebonds) et sur Andrew Wiggins (21 points) pour mettre au supplice la défense de la franchise de Los Angeles et creuser l’écart tout au long du deuxième quart-temps, conclu avec treize longueurs d’avance, le plus grand écart du match.Sans doute remobilisés par Frank Vogel, les Lakers ont abordé la deuxième moitié du match avec un tout autre état d’esprit.Grâce à un 14-2 d’entrée de troisième quart-temps, ils sont immédiatement revenus à un point. L’écart a alors joué au yo-yo avec les Warriors qui se sont repris pour compte de nouveau douze points d’avance mais les joueurs de Los Angeles ont fini fort pour revenir à deux points pour démarrer le dernier quart-temps. LeBron James (22 points, 11 rebonds, 10 passes) est alors sorti de sa boîte et permis aux Lakers de passer devant pour la première fois du match. Les Warriors se sont alors accrochés et ont repris l’avantage à trois minutes du terme puis, au jeu des lancers francs, ont abordé la dernière minute à hauteur de leurs adversaires. Toutefois, LeBron James était décidé à emmener une nouvelle fois les Lakers en play-offs. A 58 secondes du terme et au bout de la possession, le « King » a inscrit le tir à trois points de la gagne bien au-delà de la ligne. Plus rien ne sera marqué jusqu’au buzzer pour une courte mais précieuse victoire des Lakers (103-100) qui leur permet de rejoindre les Phoenix Suns au premier tour des play-offs.Toutefois, pour les Warriors, tout n’est pas fini. En effet, dans ce play-in, les joueurs de Bay Area auront une dernière chance de se qualifier pour les play-offs. Pour cela, il leur faudra prendre l’ascendant sur les Memphis Grizzlies, qui ont pris le meilleur sur les San Antonio Spurs. Si les Texans ont lancé le match grâce à Dejounte Murray (10 points, 13 rebonds, 11 passes), ils ont ensuite sombré en encaissant un 27-4 en l’espace d’un peu moins de sept minutes. Mais cet avantage de 19 points à l’issue du premier quart-temps, les Grizzlies vont le voir fondre dès l’entame du deuxième. En effet, les coéquipiers de Dillon Brooks (24 points, 7 rebonds) et Jonas Valanciunas (23 points, 23 rebonds) ont alors subi un 20-3 pour voir les Spurs revenir à deux longueurs seulement. Un écart qui est alors resté sous les dix points et en faveur des Grizzlies pendant le reste du deuxième quart-temps puis l’intégralité du troisième. Ce n’est qu’au début des douze dernières minutes que les joueurs de Taylor Jenkins ont atteint de nouveau la barre des dix longueurs d’avance… juste avant de connaître un nouveau trou d’air, permettant aux joueurs de San Antonio de repasser devant au score à un peu plus de sept minutes du terme de la rencontre. Toutefois, les Grizzlies ont mieux fini le match pour aller chercher un succès de quatre points (100-96) et continuer de croire à une fin de saison en play-offs. Pour les Spurs, la saison 2020-2021 est d’ores-et-déjà terminé.- San Antonio Spurs : 100-96> Killian Tillie (MEM) n’a pas joué- Golden State Warriors : 103-100Golden State Warriors - Memphis Grizzlies>>> Le vainqueur qualifié pour les play-offs