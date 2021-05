NBA - Play-in : Demandez le programme !

La saison régulière de NBA vient à peine de fermer définitivement ses portes, avec un total de quinze rencontres pour terminer, que déjà il faut se concentrer sur le play-in, qui aura lieu du 18 au 22 mai. Pour la deuxième année consécutive, même si le format change, la prestigieuse Ligue de basketball met en place ce tournoi, qui concerne les franchises classées de la septième à la dixième place dans chacune des deux conférences, avant ensuite d'enchaîner sur les traditionnels play-offs.

Cette sorte de barrage permettra justement de compléter le programme de ces phases finales. C'est ainsi que les franchises classées septième et huitième dans les deux conférences vont s'affronter dans un match sec. A l'Est, cela mettra aux prises les Boston Celtics, septièmes, aux Washington Wizards, huitièmes, alors qu'à l'Ouest, on assistera à un redoutable duel entre les Los Angeles Lakers, septièmes et tenants du titre, et les Golden State Warriors, huitièmes.

Quatre franchises concernées par conférence pour deux places à l'Est comme à l'Ouest

Le gagnant de ces deux duels validera alors directement sa place pour les play-offs. Quant au perdant, il lui restera encore une petite chance d'en faire de même. En effet, il pourra disputer un second match contre le vainqueur de la rencontre entre le neuvième et le dixième de chacune des deux conférences. Quant au perdant de ce duel entre neuvièmes et dixièmes, il sera alors directement éliminé. A l'Est, les franchises ayant terminé à ces deux places sont les Indiana Pacers et les Charlotte Hornets alors qu'à l'Ouest, il s'agit respectivement des Memphis Grizzlies et des San Antonio Spurs.

Si, dans chaque conférence, quatre équipes sont donc concernées, à chaque fois, par ce play-in, seules deux d'entre elles auront donc la chance de pouvoir ensuite disputer les play-offs. Ce n'est alors qu'à ce moment-là que les premiers et deuxièmes de la saison régulière, à l'Est mais également à l'Ouest, connaîtront leurs adversaires au premier tour de ces phases finales.



Programme du play-in

Mercredi 19 mai

00h30 : Indiana Pacers (9) - Charlotte Hornets (10)

03h00 : Boston Celtics (7) - Washington Wizards (8)



Jeudi 20 mai

01h30 : Memphis Grizzlies (9) - San Antonio Spurs (10)

04h00 : Los Angeles Lakers (7) - Golden State Warriors (8)



Vendredi 21 mai

Perdant de Boston Celtics (7) - Washington Wizards (8) - Vainqueur de Indiana Pacers (9) - Charlotte Hornets (10)



Samedi 22 mai

Perdant de Los Angeles Lakers (7) - Golden State Warriors (8) - Vainqueur de Memphis Grizzlies (9) - San Antonio Spurs (10)



