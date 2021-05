NBA - Play-in : Boston en play-offs, Charlotte en vacances

Boston défiera Brooklyn !

Entre une équipe en pleine bourre avec un duo Westbrook-Beal redoutable et une équipe très irrégulière cette saison et désormais privée de Jaylen Brown, il était difficile d'établir un pronostic pour ce play-in 7eme-8eme à l'Est, dont le vainqueur allait affronter Brooklyn en play-offs. Ce seront les Celtics ! Boston n'a finalement pas connu trop de problèmes pour se débarrasser des Wizards, sur le score de 118-110. Il faut dire que les C's étaient conduits par un immense Jayson Tatum, auteur de 50 points (14 sur 32 aux tirs dont 5 sur 12 à 3pts, et 17 sur 17 aux lancers-francs), 8 rebonds et 4 passes !

Les Wizards menaient 54-52 à la mi-temps, après avoir compté huit points d'avance quelques minutes avant, leur plus gros écart du match, et Tatum n'avait alors inscrit que 18 points. Mais la machine s'est mise en route au retour des vestiaires, et Boston a signé un 38-26 dans le troisième quart, avec 23 points de sa star ! Les C's ont ensuite creusé l'écart jusqu'à la fin du match (28-20 dans le dernier quart) pour aller chercher cette place en play-offs. Si Tatum a illuminé cette partie, Kemba Walker n'a pas été en reste, avec 29 points et 7 rebonds. Evan Fournier, maladroit, finit avec 8 points en 36 minutes. En face, Russell Westbrook n'est pas parvenu à signer un triple-double, se "contentant" de 20 points, 14 rebonds et 5 passes, alors que Bradley Beal termine avec 22 points, 9 rebonds et 6 rebonds. Les Wizards ont notamment péché à trois points, avec un horrible 3 sur 21 (0 sur 7 pour le seul Davis Bertans). A partir de samedi, Boston va donc en découdre avec Brooklyn, l'un des favoris pour le titre, contre qui ils ont perdu leurs trois matchs cette saison. Mission impossible ?

BASKET - NBA / PLAY-IN

Mardi 18 mai 2021

Indiana Pacers - Charlotte Hornets : 144-117

Boston Celtics - Washington Wizards : 118-100 >>> Le vainqueur qualifié pour les play-offs

>>> Stats d'Evan Fournier (BOS) ; 36 minutes de jeu, 8 points (3 sur 11 aux tirs dont 2/6 à 3pts), 6 rebonds, 4 passes, 1 interception, 2 ballons perdus, 4 fautes



Jeudi 20 mai 2021

Washington Wizards - Indiana Pacers

>>> Le vainqueur qualifié pour les play-offs