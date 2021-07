NBA - Phoenix : Saison terminée pour Dario Saric

Injury update:

Suns forward/center Dario Šarić has sustained a torn ACL in his right knee. He will be out indefinitely.



Saric absent « indéfiniment »

C’est un coup dur que les Suns ont vécu. Pour leur premier match dans le cadres des Finales NBA depuis 1993, la franchise de Phoenix a vu Dario Saric se blesser sérieusement. En toute fin de premier quart-temps de la rencontre face aux Milwaukee Bucks, sur une percussion face à Brook Lopez, l’ailier fort international croate a vu son genou droit tourner sur un appui dans la raquette. Immédiatement évacué, Dario Saric n’a bien évidemment pas pu reprendre le match, devant être aidé pour quitter le parquet du « Purple Palace ». Les premiers examens effectués ont permis de définir un diagnostic qui n’est clairement pas une bonne nouvelle pour Monty Williams et son staff. En effet, la saison de Dario Saric est terminée et le Croate ne pourra pas retrouver les terrains avant de longs mois.Par l’intermédiaire d’un communiqué, les Phoenix Suns ont confirmé que leur joueur souffre d’une rupture du ligament croisé du genou droit. En conséquence, Dario Saric sera absent « indéfiniment ». Emargeant à 4,8 points et 2,6 rebonds en moyenne par match avec un temps de jeu moyen de 11,1 minutes durant les play-offs, l’ancien joueur des Philadelphia 76ers et des Minnesota Timberwolves était un élément important dans la rotation de l’effectif des Suns. Al’occasion de la victoire (118-105) face aux Milwaukee Bucks lors du match 1 des Finales NBA, Torrey Craig et Frank Kaminsky ont pallié l’absence de Dario Saric. Une solution qui devrait être pérennisée pour le reste de cette fin de saison, qui pourrait voir la franchise de l’Arizona remporter le premier titre de son histoire, démarrée en 1968. Une blessure qui vient s’ajouter à celles qui ont émaillé les play-offs et qui ont fait vivement réagir LeBron James.