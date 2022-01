NBA : Phoenix remet ça contre Utah, Cleveland s'offre Milwaukee,

The @Suns stay hot and so does @DevinBook 🔥

D-Book drops 43 PTS to extend the win-streak to 8 in a row! pic.twitter.com/MF041N0XPB



— NBA (@NBA) January 27, 2022



The @cavs stay hot and pick up their third-straight win behind @kevinlove's 25-PT night 🙌 pic.twitter.com/EdCT61DE4T

— NBA (@NBA) January 27, 2022

Soirée de tous les records pour Charlotte



☔ 10 3PM ☔@KELLYOUBREJR drains a career-high 10 triples and puts up 39 PTS to power the @hornets to victory! pic.twitter.com/gYLzXJFNYk

— NBA (@NBA) January 27, 2022



Duncan from downtown 🔥@D_Bo20 knocks down 7 3PM and finishes with 25 PTS in the @MiamiHEAT win! pic.twitter.com/DWVcy7yVWh

— NBA (@NBA) January 27, 2022

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 26 janvier 2022

Phoenix a remis ça. Déjà vainqueurs d'Utah, deux jours plus tôt dans l'Arizona,, à l'occasion des retrouvailles entre les deux équipes. Privé de ses deux leaders Rudy Gobert et Donovan Mitchell, Utah n'a rien pu faire une fois de plus face au leader de la conférence Ouest, encore porté par un immense Devin Booker. Auteur de 43 points, dont 21 en première mi-temps, l'arrière vedette de Phoenix s'est même permis au passage deLa série continue également pour Cleveland, vainqueur mercredi de son troisième match d'affilée. Pourtant, les Cavs se sont frottés à un gros morceau, avec en face le champion en titre Milwaukee et sa grosse armada. Une opposition qui n'a pas empêché les Cavs et un Kevin Love en grande forme en sortie de banc (25 points à 5 sur 9 à trois points, 9 rebonds, 2 passes) deGiannis Antetokounmpo (26 points, 9 rebonds, 3 passes) et les siens, eux, s'arrêtent.En se déplaçant dans l'Ohio, les champions se voyaient pourtant bien enchaîner un quatrième succès. Ils repasseront. Charlotte n'avait probablement pas idée lui non plus de ce que lui réserverait le sort enVainqueurs sur le score incroyable de 158 à 126, les joueurs de la Caroline du Nord et leur homme de la soirée LaMelo Ball (triple-double 29 points, 13 passes, 10 rebonds) ont, avec 87 points inscrits sur la seule seconde mi-temps. Auteur d'un match vertigineux en sortie de banc (39 points à 10 sur 15 à trois points),Les records, New York en est très loin actuellement. Les Knicks sont une nouvelle fois retombés dans leurs travers, sur le parquet de Miami, où il n'y a pas eu vraiment de match (110-96 pour le Heat). Evan Fournier s'est mis au diapason des autres membres du cinq majeur, avec seulement 7 points et 2 rebonds pour le Frenchy à 2 sur 7 aux tirs.- Milwaukee Bucks : 115 - 99Indiana Pacers -: 126 - 158Orlando Magic -: 102 - 111- Sacramento Kings : 121 - 104- New York Knicks : 110 - 96Brooklyn Nets -: 118 - 124- Toronto Raptors : 111 - 105San Antonio Spurs -: 110 - 118Utah Jazz -: 97 - 105Portland Trail Blazers -: 112 - 132