NBA - Phoenix : Paul un peu plus dans l'histoire

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire à ne pas avoir remporté de titre NBA, Chris Paul dispute, à 36 ans, ses toutes premières Finales, sous le maillot de Phoenix. Les Suns mènent 2-0 face à Milwaukee après leur victoire de jeudi à domicile et le meneur pourrait bien décrocher sa première bague dans les prochains jours. En attendant, le natif de Caroline du Nord a gravi une nouvelle marche dans sa carrière, en entrant dans le Top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire des play-offs. Il a délivré 8 passes décisives jeudi contre les Bucks et la dernière, pour Jae Crowder à 2'35 de la fin, lui a permis de dépasser un certain Kobe Bryant pour prendre seul la dixième place du classement, avec 1041 passes. Dans le détail, il a réussi 256 passes avec les New Orleans Hornets entre 2008 et 2011, 462 sous le maillot des Los Angeles Clippers entre 2012 et 16, 147 avec Houston en 2018 et 2019, 37 avec Oklahoma City la saison passée, et 139 avec Phoenix, série en cours.

Chris Paul bientôt septième ?

S'il conserve sa moyenne de 8,6 passes par match comme depuis le début des play-offs 2021, Chris Paul devrait dépasser Scottie Pippen, neuvième avec 1048 passes, lors du Match 3, voire Steve Nash (1061) et Larry Bird (1062) si les Finales se prolongent. Ce n'est en tout cas pas cette année qu'il dépassera un certain Tony Parker, cinquième avec 1143 passes, le seul joueur européen du classement. En dehors de Chris Paul, deux joueurs du Top 10 sont encore en activité : LeBron James deuxième avec 1919 passes, éliminé cette saison par les Suns de, et qui n'a eu le temps que de délivrer 48 passes, et Rajon Rondo, arrivé en cours de saison chez les Clippers, qui a ajouté 104 passes à son total pour conforter sa sixième place. Le leader Magic Johnson, avec ses 2346 passes, semble quant à lui intouchable.



Meilleurs passeurs en play-offs

1- Magic Johnson, 2346 passes

2- LeBron James, 1919*

3- John Stockton, 1839

4- Jason Kidd, 1263

5- Tony Parker, 1143

6- Rajon Rondo, 1136*

7- Larry Bird, 1062

8- Steve Nash, 1061

9- Scottie Pippen, 1048

10- Chris Paul, 1041*

11- Kobe Bryant, 1040

...

*encore en activité