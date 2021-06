NBA - Phoenix : Les Suns rayonnent à nouveau

“I’ve been waiting on this for a really long time.” @DevinBook checked in with @SHAQ after sweeping the Nuggets. pic.twitter.com/U4ZtwS8wWH

— NBA on TNT (@NBAonTNT) June 14, 2021

Un air de revanche du côté de l'Arizona



🏀 #NBAExtra

💪 Comment parler des Suns sans parler de CP3 ? pic.twitter.com/TqBo3bUbsC

— NBAextra (@NBAextra) June 14, 2021

Un duo Chris Paul - Monty Williams ultra efficace

Un retour au premier plan tel un phoenix qui renaît de ses cendres. Les Suns portent parfaitement leur nom. Après une absence de dix ans en play-offs, Devin Booker et ses coéquipiers ont su sortir la tête de l'eau et terminer deuxième à l'Ouest. Aujourd'hui, ils se retrouve en finale de la Conférence.Une reconstruction qui a débuté en juillet dernier lors de la reprise de la saison dans la bulle sanitaire d'Orlando, où les Suns étaient arrivés sans pression et avaient remporté leurs huit matchs, passant déjà d'un rien à l'époque de se qualifier pour les play-offs. Malheureusement pour Phoenix, il avait échoué, de peu. On sait maintenant qu'ils ont su utiliser cette expérience pour revenir plus fort lors de l'exercice suivant.Et malgré un adversaire redoutable au premier tour, avec en face les Lakers, champions en titre, les hommes de Monty Williams ne se sont pas laissé abattre et ont renversé LeBron James et sa couronne.Une performance qu'ils ont su renouveler avec classe et brio en écrasant les Denver Nuggets 4-0 et en parvenant à maîtriser le MVP de la saison Nikola Jokić. Résultat : les jeunes pousses de Phoenix s'apprêtent à retrouver les finales de conférence pour la première fois depuis 2010. Une première qui ne fait pas peur à la jeune superstar de l'équipe Devin Booker "Je me sens bien, je me sens très bien,. On a beaucoup de plaisir à jouer avec toute l'équipe et avec des joueurs comme Chris Paul ou Jae Crowder et le coach Monty Williams nous aide avec tout ça et c'est super." Du côté de Chris Paul, le vétéran de l'équipe, cette victoire et qualification constituent une occasion de prouver qu'il peut encore amener une équipe au haut niveau. ". On a une super équipe, on prend du plaisir. Maintenant, on va se reposer, on l'a bien mérité mais c'est spécial, et puis ces fans... Merci à tous vraiment."Une grande réussite aussi pour l'entraîneur Monty Williams qui a su créer une véritable alchimie autour de cette équipe doublé d'un premier grand accomplissement pour ce jeune coach qui n'avait pas réussi à dépasser le stade du premier tour des play-offs dans sa carrière d’entraîneur. Il remercie surtout Chris Paul, qu'il avait côtoyé lors de sa première saison alors qu'il était à l'époque l'entraîneur des Hornets de la Nouvelle-Orléans, puis au Thunder d'Oklahoma City, une fois Williams redevenu assistant coach, ". Je ne suis pas le plus doué pour exprimer mes émotions, je peux juste vous dire que je suis reconnaissant" apprécie le coach du finaliste de la conférence Ouest. Les Suns doivent maintenant attendre le dénouement de la série entre Utah et les Los Angeles Clippers pour connaître le nom de leur futur adversaire.