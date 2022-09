NBA - Phoenix : La démission de Sarver demandée par un vice-président des Suns

Robert Sarver est dans la tourmente. Le propriétaire des Suns de Phoenix a, tout récemment, été suspendu pour une durée d'une année, en raison de comportement racistes mais également misogynes. Un comportement qui fait donc forcément parler, et notamment en interne. En effet, Jahm Najafi, homme d'affaires milliardaire irano-américain, qui n'est autre que le vice-président de cette même franchise NBA et qui possède des parts dans cette équipe, avec même la deuxième plus grande participation, s'est exprimé, à ce sujet, pas plus tard que ce jeudi, en se montrant même particulièrement direct. Dans la mesure où il a, tout bonnement, demandé la démission du principal intéressé, dans une lettre ouverte obtenue par l'Arizona Republic et relayée par l'AFP : "Je ne peux pas, en toute bonne foi, rester les bras croisés et laisser nos enfants et les futures générations de fans penser que ce comportement est toléré en raison de la richesse et des privilèges. Par conséquent, conformément à mon engagement à contribuer à l'éradication de toute forme de racisme, de sexisme et de partialité, en tant que vice-président des Phoenix Suns, je demande la démission de Robert Sarver. Bien que je n'aie aucun intérêt à devenir l'associé majoritaire, je travaillerai sans relâche pour que le prochain intendant de l'équipe traite toutes les parties prenantes avec dignité, professionnalisme et respect."

James et Paul étaient également montés au créneau

Avant lui, d'autres s'étaient alors déjà exprimés sur ce même sujet. A l'annonce de cette sanction de la prestigieuse Ligue de basketball, plusieurs voix s'étaient alors élevées. Des stars de la discipline comme, par exemple, LeBron James ou bien encore Chris Paul, pensionnaire de cette fameuse franchise des Suns de Phoenix basée dans l'Etat de l'Arizona aux Etats-Unis, s'étaient ainsi exprimées, indiquant que, selon eux, cette fameuse sanction était, tout bonnement, insuffisante.