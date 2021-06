NBA - Phoenix : Chris Paul a encore répondu présent

Other players with 15+ assists and 0 turnovers in an #NBAPlayoffs game (since TOs became a recorded stat in 1977-78):

Magic Johnson (twice)

Rajon Rondo

Jason Kidd

Robert Reid

Johnny Moore

Norm Nixon https://t.co/f0dK0d44uL



Un troisième quart-temps qui a tout changé

Chris Paul est toujours aussi précieux. Dans la nuit de mercredi à jeudi, du côté de la conférence Ouest, dans le cadre du match 2 du deuxième tour des play-offs de NBA, les Suns de Phoenix ont, une nouvelle fois, disposé des Nuggets de Denver (123-98), pour mener désormais 2-0 dans cette série. A l'occasion de cette nouvelle rencontre, Chris Paul s'est donc de nouveau illustré. Si le meneur termine troisième meilleur marqueur de ce match et deuxième meilleur marqueur de sa franchise, avec un double-double à la clé,. Surtout, l'international américain n'a pas perdu le moindre ballon, ce qui est, bien évidemment, loin d'être une rareté le concernant. Pourtant, en tant que meneur, cela reste toujours quelque chose à souligner. Une performance qui reste toutefois bien rare, dans l'ensemble, puisqu'elle n'a été réalisée qu'à sept petites reprises, dans des play-offs de NBA.En ce qui concerne le principal intéressé, il s'agit déjà de la troisième fois, en tout, dans des phases finales. Jamais aucun autre joueur n'a fait mieux que lui. Dès l'entame de cette nouvelle rencontre,. Une performance d'ensemble à souligner, même si c'est certainement dans le troisième et avant-dernier quart-temps que le joueur de 36 ans a fait particulièrement mal à son adversaire d'un soir. En effet, durant cette fameuse période, Chris Paul a alors délivré pas moins de six de ses quinze passes décisives. De quoi enfoncer encore un peu plus des Nuggets, bien mal en point, encore une fois. Dans ces phases finales, les Suns de Phoenix, qui ont éliminé les tenants du titre, à savoir les Lakers de Los Angeles, vont avoir plus que jamais besoin de leur meneur, pour aller le plus loin possible.