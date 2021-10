NBA - Philadelphie : Simmons pourrait rester !

Ben Simmons n'est même pas encore parti officiellement de Phily qu'il pourrait... rester ! Au moment où la communication paraissait définitivement coupée entre le meneur-ailier fort All Star de 25 ans et la direction des Sixers, le joueur pourrait finalement quitter sa résidence de Los Angeles pour remettre le cap sur Philadelphie. Faute d'avoir réussi à trouver un terrain d'entente sur le plan financier avec la franchise de Pennsylvanie et pour celle-ci un point de chute pour le joueur convoqué à trois reprises pour le All Star Game, Simmons ne devrait pas avoir d'autre choix pour le moment que de rester sous ses couleurs dont il désire pourtant ne plus entendre parler.

En froid notamment avec son coach Doc Rivers, premier responsable de ses envie de départ après cinq saisons passées chez les Sixers, l'Australien avait annoncé qu'il ne se voyait plus porter à l'avenir le maillot cher à Joel Embiid et ses coéquipiers. Il pensait alors que ses employeurs parviendraient à trouver une solution. Ce qui n'est pas encore le cas à ce jour.

Un retour qui ne changerait rien à la suite pour Simmons ?



Ce lundi, ESPN et The Athletic annoncent ainsi communément que les Sixers discutent avec le camp d'entraînement de Simmons pour le faire revenir à Phily en attendant de trouver un deal qui convienne aux deux camps. D'autant que pour chaque match manqué en pré-saison, sachant qu'il appartient toujours officiellement à la franchise, l'Australien perd 360 000 dollars.

Son équipe ayant disputé trois rencontres depuis la reprise, le montant du préjudice est vite compté. Le feuilleton Simmons s'oriente donc presque irrémédiablement vers l'impossible, et complètement inattendu. Surtout qu'il y a quelques jours encore, trois coéquipiers du joueur, dont Embiid, s'étaient rendus en Californie pour tenter de convaincre leur partenaire de revenir. Ou plutôt de rester. Pas sûr que les fans des Sixers lui réservent le même accueil si son "retour" se confirme.