NBA / Philadelphie : Harden veut désormais gagner avec les Sixers

A bientôt 33 ans, le 26 août prochain, James Harden espère bien avoir désormais trouvé la franchise qui lui permettra d'enfin remporter le titre en NBA. C'est pour cela que le meneur ou arrière n'a pas hésité à faire des efforts financiers en prolongeant ces derniers jours avec les Philadelphie Sixers pour "seulement" 68 millions de dollars sur deux, avec une "player option" pour la deuxième année. Ainsi, l'Américain a laissé à Daryl Morey, le président des 76ers, plus de moyens cet été pour renforcer l'équipe et ainsi recruter notamment P.J. Tucker et Danuel House. La prolongation d'Harden désormais officielle, l'intéressé s'est exprimé sur celle-ci dans un communiqué publié par Philadelphie. « C’est ici que je veux être. C’est ici que je veux gagner, et je pense que nous avons ce qu’il faut pour atteindre cet objectif. Depuis mon premier jour chez les 76ers, l’équipe et les fans m’ont aidé à me sentir chez moi, ici à Philadelphie », a-t-il notamment expliqué.



Rivers heureux du choix d'Harden



« Je suis enthousiaste à l’idée de construire sur les fondations de la saison dernière et j’ai hâte d’entrer sur le terrain avec les gars et de commencer ce périple », a également déclaré Harden, qui devra parfaire ses automatismes avec Joel Embiid pour espérer viser le titre rapidement. « Je ne pourrais pas être plus heureux de la décision de James de s’engager avec notre organisation. Au cours des deux dernières années, nous avons franchi des étapes importantes vers notre objectif ultime : devenir champions, a pour sa part confié Doc Rivers, l'entraîneur en chef de Philadelphie. James partage notre volonté de gagner un titre, et il pense qu’être un 76er lui donne la meilleure opportunité de le faire. Ensemble, nous allons travailler sans relâche pour atteindre notre objectif. » Armés pour aller loin, les Sixers vont désormais devoir confirmer sur les parquets.