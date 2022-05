NBA - Philadelphie : Green s'est rompu deux ligaments d'un genou

76ers guard Danny Green has been diagnosed with a torn ACL, sources tell @TheAthletic @Stadium. Brutal outcome for Green, who turns 35 in June and now faces a long rehab.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2022

Quid de la carrière de Green ?

Gros coup dur pour Danny Green mais également pour sa franchise actuelle, à savoir les Sixers de Philadelphie, tous juste éliminés des play-offs de NBA. En effet, l'arrière s'est gravement blessé à son genou gauche. Et si l'optimisme était de rigueur, au tout début, finalement,, et plus précisément au niveau du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral fibulaire. Une blessure survenue suite à un choc, en plein match, avec l'un de ses propres coéquipiers, à savoir Joel Embiid. Lors du Game 6 des demi-finales de conférence, disputé contre le Heat de Miami, le Camerounais lui était alors, tout bonnement, tombé dessus.La douleur semblait alors particulièrement forte, sur le coup, et Danny Green avait ainsi même dû être porté jusqu'au vestiaire, pour ensuite ne plus pouvoir revenir en jeu. Cette très grave blessure pourrait ainsi également compromettre fortement la suite de la carrière de Danny Green, aujourd'hui âgé de 34 ans (il aura 35 ans au mois de juin prochain), dans la mesure où de très longs mois de rééducation semblent désormais l'attendre.Danny Green, qui aurait dû toucher environ 10 millions de dollars de salaire l'année prochaine, pourrait bien être coupé sans frais par sa franchise des Sixers de Philadelphie, et ce avant le 1er juillet prochain.