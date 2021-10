NBA - Philadelphie : Fin des sanctions financières contre Simmons

La fin d'un très long feuilleton ? Les Sixers de Philadelphia ont décidé de stopper toute sanction financière à l'encontre de l'un de leurs protégés, à savoir Ben Simmons. Depuis de nombreuses semaines désormais, les deux parties étaient engagées dans un véritable bras de fer. La levée de cette fameuse sanction signifie que, dorénavant, l'absence du principal intéressé, que ce soit d'ailleurs à l'entraînement ou bien même lors des différentes rencontres prévues, est désormais justifiée. Cette décision fait suite à la prise de parole du joueur All-Star, auprès de son coach actuel mais également auprès de l'ensemble de ses coéquipiers au sein de cette franchise NBA. Un échange qui aurait fait beaucoup de bien à tout le monde. C'est après cela, à en croire les informations d'ESPN, que ses dirigeants actuels auront décidé de revenir sur leur position, même si Ben Simmons continue de manquer entraînements et autres matchs, sans avoir de date de retour.



Ben Simmons ne se sent pas prêt mentalement



En s'expliquant, le meneur a indiqué qu'il ne se sentait pas prêt mentalement à l'idée de jouer, et cela aurait suffi pour que ses dirigeants actuels changent d'avis sur son cas. D'ailleurs, à ce sujet, Daryl Morey, qui n'est autre que le président des Sixers, a déclaré, au micro de NBC et dans des propos rapportés par le site internet Basket USA : « Ben est venu à la fin de la semaine dernière et il a dit qu’il avait des raideurs au dos et c’est le cas. Il a aussi des raisons personnelles extra-sportives. On prend cela très au sérieux. Nous travaillons avec Ben pour lui fournir toutes les ressources nécessaires pour l’aider. Il a parlé à ses coéquipiers, et les choses semblent évoluer vers une direction très positive. Nous allons fournir toutes les ressources et donner à Ben ce dont il a besoin et l’amener sur le terrain dès que possible. »



