NBA : Pas de décision sur la reprise de la saison avant mai

Pour les fans de NBA, il va falloir faire preuve encore de patience. En effet, ce lundi, le commissioner de la NBA Adam Silver, via une vidéo publiée sur le compte Twitter officiel de la prestigieuse Ligue, a annoncé qu'aucune décision concernant une éventuelle reprise de la saison ne sera prise avant le mois de mai prochain : « Nous devrions simplement accepter que, au moins pour le mois d'avril, nous ne seront pas en mesure de prendre des décisions. Et je ne pense pas que cela signifie nécessairement que nous le serons le 1er mai. » L'exercice 2019-20 a été interrompu mi-mars, et jusqu'à nouvel ordre, en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le monde.

Des matchs dans une seule et même ville ?

Pour Silver, « dans un monde parfait », la saison régulière irait à son terme, peu importe la forme, avant d'en passer par les traditionnels play-offs. Toutefois, il a aussi insisté sur le fait qu'il était actuellement bien trop tôt pour d'éventuelles projections. Le commissioner de la NBA a également confié que des discussions avaient eu lieu avec les différentes franchises et les joueurs, au sujet des scénarios envisagés pour la suite. Jouer dans des installations d'entraînement sans public ou bien disputer les matchs dans une seule et même ville ont également été évoqués. Quant à une décision définitive, ce n'est donc pas encore pour tout de suite.