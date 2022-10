NBA : Parker regrette que les joueurs français partent trop tôt

Wembanyama va inverser la tendance

Killian Hayes 7eme en 2020, Sekou Doumbouya 15eme en 2019, Frank Ntilikina 8eme en 2017, Guerschon Yabusele 16eme en 2016… Ces dernières années, de nombreux Français ont été choisis dans une position élevée à la Draft NBA, mais aucun d’entre eux n’est un titulaire indiscutable de son équipe, et certains, comme Guerschon Yabusele, ont même quitté les Etats-Unis pour revenir en Europe. Au contraire, Rudy Gobert (27eme en 2013), Evan Fournier (20eme en 2012) ou Nicolas Batum (25eme en 2008), choisis plus loin, sont actuellement des cadres de leur équipe. Une tendance qui ne plait pas à Tony Parker, qui estime que les joueurs français quittent trop tôt la France, comme il l’a expliqué dans les colonnes de L’Equipe ce mardi. « Les jeunes Français partent trop tôt et c'est bien dommage car tu ne peux pas les forcer à rester en France ou en Europe. Je comprends, il y a beaucoup d'argent à gagner aux États-Unis. Mais les Américains sont très sévères sur le recrutement. Sur 400 joueurs de NBA en activité, tu en as 60 nouveaux qui arrivent chaque année, donc tu as une seule chance de faire une bonne impression. Mieux vaut arriver en étant préparé. (…)Avant tu faisais deux ou trois ans à l'université aux États-Unis, ou tu jouais au meilleur niveau en France avant de te présenter à la draft. »Le conseil du quadruple champion NBA avec San Antonio ? « Résister aux sirènes de l'argent, savoir être lucide et partir au bon moment, après avoir emmagasiné de l'expérience. »Les exemples sont nombreux. Le prochain en date sera, sauf catastrophe, Victor Wembanyama qui, après une saison à Nanterre, une à l’ASVEL et une Boulogne-Levallois, fera ses débuts en NBA l’année prochaine. L'année 2023 devrait enfin permettre d'inverser la tendance côté français.