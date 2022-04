NBA : Parker dans le cinq majeur européen du 75eme anniversaire

Après avoir demandé aux fans et à un panel d’experts (50% des voix chacun) de voter pour la meilleure dynastie de l’histoire (les Chicago Bulls 1995-98), le plus beau maillot (Toronto Raptors 1998-99) et le meilleur moment d’un joueur européen (Dirk Nowitzki champion avec Dallas en 2011), la NBA a poursuivi sa série, dans le cadre de son 75eme anniversaire, en dévoilant le cinq majeur et le deuxième cinq des joueurs européens. Des joueurs européens qui sont de plus en plus nombreux ces dernières années, et ce sont d’ailleurs un Grec (Giannis Antetokounmpo) et un Serbe (Nikola Jokic) qui ont été élus MVP depuis trois ans. Sans surprise, on retrouve au poste de meneur de ce cinq majeur européen le Français Tony Parker (39 ans), quadruple champion NBA avec San Antonio et MVP des Finales en 2007. « TP » est accompagné de quatre autres immenses joueurs, dont deux étant toujours en activité. L’ailier fort (ou pivot) grec Giannis Antetokounmpo (27 ans), champion NBA et double MVP avec Milwaukee, le meneur (ou arrière) slovène Luka Doncic (23 ans), rookie de l’année 2019 avec Dallas, l’ailier fort allemand Dirk Nowitzki (43 ans), champion NBA et MVP avec Dallas et l’ailier fort (ou pivot) espagnol Pau Gasol (41 ans), deux fois champion NBA avec les Lakers complètent cette équipe de rêve.

Jokic dans le deuxième cinq

Dans la deuxième équipe, les fans ont plébiscité le pivot serbe(27 ans), MVP avec Denver, l’ailier croate(53 ans), triple champion NBA avec Chicago, le pivot lituanien(57 ans), finaliste de la Conférence Ouest avec Portland, l’ailier serbe(44 ans), champion avec Dallas, et l’arrière croate(décédé en 1993 à 28 ans), finaliste avec Portland. « Les joueurs européens d'hier et d'aujourd'hui ont eu un impact indélébile sur la NBA et le basket-ball, a déclaré George Aivazoglou, NBA Head of Fan Engagement and Direct-to-Consumer pour l'Europe et le Moyen-Orient. Alors que nous célébrons notre saison historique du 75eme anniversaire, il est approprié de reconnaître et d'honorer les meilleurs joueurs européens de tous les temps, qui ont tous inspiré des générations de joueurs et de fans sur le continent et dans le monde entier. » Preuve de l’immense réservoir du basket européen, des joueurs comme Vlade Divac, Marc Gasol, Rudy Gobert ou Boris Diaw n'ont pas été sélectionnés parmi les deux meilleures équipes.Crédit photo : NBA