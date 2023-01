NBA Paris Game : quand les Bulls et les Pistons étaient au sommet de la ligue

Si les Bulls et les Pistons n'occupent plus les premières places de la ligue depuis quelques saisons, les deux franchises ont dominé la NBA et livré un duel mémorable à la fin des années 1980 et aux débuts des années 1990. D'un côté, les « Bad Boys » de Detroit, surnommés ainsi pour leur jeu très physique, toujours à la limite, et leur grosse défense. De l'autre, les Bulls de Michael Jordan, la nouvelle star de la NBA.

Pour stopper l'arrière de Chicago, qui s'était imposé comme le meilleur attaquant de la ligue, les Pistons d'Isiah Thomas, Joe Dumars et Dennis Rodman vont inventer les « Jordan Rules ». Les consignes des hommes de Chuck Daly étaient simples : défendre très fort sur Jordan et surtout, quand il pénètre vers le panier, mettre plusieurs joueurs sur sa route. Et sans jamais hésiter à mettre des coups.

La tactique fonctionne. Jordan fait son possible, marque beaucoup de points, mais les Pistons possèdent une équipe plus complète avec plus d'expérience. Résultat, en 1988, Detroit élimine Chicago en demi-finale de conférence. En 1989 et 1990, même scénario en finale de conférence, les Bulls tombent encore. Ces deux saisons-là, les « Bad Boys » remporteront les Finals et seront sacrés champions NBA.

En 1991, Michael Jordan, Scottie Pippen et Phil Jackson trouvent enfin la clé et écrasent les Pistons en finale de conférence : 4 victoires à 0 ! La sortie des joueurs de Detroit, dans les dernières secondes du dernier match, sans même saluer les vainqueurs, marquera les esprits et signera la fin des « Bad Boys » ainsi que l'avènement de Jordan et de Chicago. Après le doublé des Pistons en 1989-1990, les Bulls réussiront le triplé en 1991-1992-1993.