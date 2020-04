NBA - Orlando Magic : Evan Fournier, bientôt l'heure du choix !

Evan Fournier a son avenir entre ses mains

. Drafté en 2012 par les Denver Nuggets, à la 20eme position, l’arrière ou ailier passé par Nanterre puis Poitiers fait le bonheur des Orlando Magic depuis l’été 2014 et l’échange qui l’a vu quitter le Colorado pour la Floride avec Roy Marble contre Arron Afflalo. Titulaire indiscutable la saison passée, aligné lors des 81 matchs de saison régulière et lors des cinq matchs disputés au premier tour face au futur champion Toronto, l’international français (69 sélections) vit sa meilleure saison en NBA.Mais, alors que son contrat arrive à échéance à l’issue de la saison 2020-2021, Evan Fournier est à un tournant. En effet, le contrat de cinq ans qu’il a signé en 2016, et qui est valorisé à 17 millions de dollars annuels hors bonus, comporte une « player option » dès cet été.



En clair, Evan Fournier aura le choix dès l’issue de la saison : celui d’aller au bout de son engagement ou celui de se mettre sur le marché des transferts afin de jauger l’intérêt éventuel d’autres franchises. Un autre élément pourrait changer la donne. Le Magic a entériné les prolongations de contrat de Nikola Vucevic et Terrence Ross l’été dernier mais discute également avec Markelle Fultz ou encore Jonathan Isaac sur le même sujet. Autrement dit, le Magic pourrait laisser partir le Français afin de se laisser une surface financière suffisante pour convaincre sa jeune garde de continuer l’aventure au détriment du joueur de 27 ans. Si les dirigeants des Orlando Magic pourraient être prêts à laisser filer Evan Fournier, le Français pourrait également envisager de quitter la Floride. En effet, lors des cinq dernières saisons, la franchise a connu une grande instabilité avec cinq entraîneurs différents depuis l’arrivée du Frenchie.

Fourner prêt à partir pour retrouver l’ambition ?



A cela s’ajoute une seule présence en Playoffs, la saison dernière avec une élimination d’entrée face aux Raptors. Un sur-place qui commence à peser sur Evan Fournier, qui s’est récemment confié sur le sujet à Rémi Reverchon : « Si tu me proposes tout de suite d’être dans une équipe qui gagne le titre, que je le gagne à 27 ans, que je suis dans mon prime et que je suis un joueur majeur de l’équipe avec 30 minutes par match, je le prends direct ». Une prise de position qui tranche avec celle exprimée en décembre dernier dans les colonnes du quotidien L’Equipe dans laquelle il laissait entendre qu’aller au bout de son engagement était une option sérieuse. « J'aime vraiment le Magic et je ne suis pas forcément dans l'optique de le quitter, avait alors déclaré le Tricolore. Je ne vois peut-être pas Orlando gagner un titre dans un futur proche, mais tout peut aller vite. » Pour le médaillé de bronze avec l’équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde, c’est sans doute un tournant dans sa carrière qui s’annonce avec un choix crucial à faire.