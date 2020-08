NBA - Orlando : Gordon a quitté la « bulle »

Aaron Gordon ne devrait plus rejouer cette saison. En effet, sa franchise du Magic d'Orlando a annoncé son départ de la « bulle » installée du côté de Disney World. Touché à une cuisse depuis le 5 août dernier, le poste 4 n'a, depuis, plus effectué la moindre apparition sur le parquet. Ce jour-là, il avait alors quitté prématurément ses coéquipiers, en pleine rencontre contre les Toronto Raptors, suite à une grosse faute commise par Kyle Lowry. Ce départ devrait donc signer la fin de saison du dunkeur, dans ces play-offs 2020. En effet, un hypothétique retour de sa part devra ensuite s'enchaîner avec une période de quarantaine, en vigueur en cette période de pandémie de coronavirus. Une pandémie qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde.

Une décision prise également après les récents événements

Outre la volonté de se soigner, le joueur aurait également pris la décision de s'en aller « suite aux récents événements ces derniers jours », selon The Athletic. Ces fameux événements ont commencé par le boycott des Milwaukee Bucks de leur match 5, suite aux violences policières aux Etats-Unis et à « l'affaire Jacob Blake », du nom de cet homme noir ayant reçu sept balles dans le dos, tirées par un policier, dans l'État du Wisconsin, où sont ainsi d'ailleurs basés les Bucks.et la NBA n'a pas manqué, non plus, de reporter plusieurs rencontres de ces phases finales. Mené 3-1, contre les Milwaukee Bucks, dans sa série du premier tour de la conférence Est des play-offs de NBA, le Magic d'Orlando semble bel et bien tout proche de l'élimination.