NBA – Orlando : Clifford n’est plus l’entraîneur du Magic

Après Terry Stotts à Portland vendredi, un autre coach a fait ses valises d’un commun accord avec sa franchise samedi. Il s’agit de Steve Clifford, qui officiait à Orlando depuis trois saisons. « Nous souhaitons remercier Steve pour sa contribution au Orlando Magic. Nous apprécions les nombreux sacrifices qu’il a dû faire en tant que coach principal et comprenons que la chronologie de notre nouvelle voie ne corresponde pas à ses objectifs d’entraîneur principal dans notre Ligue », a déclaré Jeff Weltman, président des opérations basket, dans un communiqué. Il est vrai qu’après deux saisons où le Magic a terminé septième puis huitième, et a été éliminé au premier tour des play-offs (4-1 contre Toronto en 2019 et contre Milwaukee en 2020), la franchise floridienne a décidé de repartir d’une page blanche le 25 mars dernier, voyant que la qualification en play-offs s’annonçait compliquée, en se séparant de ses trois meilleurs joueurs : Nikola Vucevic (Chicago), Evan Fournier (Boston) et Aaron Gordon (Denver), contre plusieurs tours de draft.

Clifford a ramené le Magic en play-offs

Finalement, Orlando a terminé 14eme de la Conférence Est, avec 21 victoires pour 51 défaites, avec des joueurs comme Cole Anthony , Terrence Ross, Wendell Carter Jr ou Michael Carter-Williams. Au final, Steve Clifford (60 ans) aura remporté 96 matchs et perdu 131 avec le Magic. Il a ramené la franchise en play-offs en 2019 après sept ans d’absence et a permis à Orlando d’être sacré champion de la division sud-est pour la première fois depuis 2010. Mais la franchise n’arrivait plus à progresser et a préféré repartir de zéro, sans son coach. Steve Clifford, passé auparavant par Charlotte (2013-2018) après avoir été assistant chez les Knicks, les Rockets et les Lakers, va donc devoir trouver un nouveau challenge. Et le Magic se mettre à la recherche d'un entraîneur spécialisé dans la "reconstruction".