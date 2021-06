NBA : Onze Français pré-inscrits à la prochaine draft

The NBA announced today that 353 players – 296 players from colleges and other educational institutions and 57 international players – have filed as early entry candidates for NBA Draft 2021 presented by State Farm.



Huit joueurs évoluant en France

Cette saison, trois nouveaux joueurs français ont découvert la NBA : Killian Hayes (Detroit) en étant drafté en 7eme position (du jamais vu pour un tricolore), Théo Maledon (Oklahoma City) en étant drafté en 34eme position, et Killian Tillie (Memphis), non drafté mais engagé un peu plus tard par les Grizzlies. Combien seront draftés le 29 juillet prochain au Barclays Center de Brooklyn ? Il va falloir encore patienter, mais ils sont en tout cas onze à figurer dans la liste des joueurs pré-inscrits, sachant qu’ils peuvent retirer leur nom jusqu’au 19 juillet. Parmi les onze joueurs, trois évoluaient la saison passée en NCAA. A commencer par(frère de l’internationale française Valériane Ayayi), âgé de 21 ans, qui a disputé la finale avec Gonzaga et qui tournait à 12 points, 6,9 rebonds et 2,7 passes de moyenne en 32 matchs.(22 ans), avait quant à lui décidé de quitter Wake Forest pour Kentucky la saison dernière, et cela s’est moyennement passé, avec 10,8 points et 5,2 rebonds de moyenne en 25 matchs. Enfin,(22 ans) va également tenter sa chance, après quatre ans passés chez les Volunteers du Tennessee, et une dernière saison à 8,7 points et 5,3 rebonds de moyenne en 26 matchs.Huit joueurs français évoluant en Europe ont également inscrit leur nom à la draft. Parmi eux, six évoluent en Jeep Elite ou en Pro B :du Mans (21 ans, 5,8pts de moyenne),de Paris (19 ans, 11,5pts),de St-Quentin (20 ans, meilleur marqueur de Pro B avec 19,4pts),de Chalons-Reims (20 ans, 7,3pt),de Cholet (21 ans, 7,4pts) etde Gries-Oberhoffen où il est prêté par Cholet (21 ans, 13,2pts). Enfin, deux joueurs évoluent à l’étranger :(20 ans, Prienai en Lituanie, fils de l'ancien international Alain Digbeu) et(20 ans, Mega en Serbie). Certains d'entre eux marcheront-ils dans les pas de leurs illustres aînés ? Réponse dans les prochains mois...