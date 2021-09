NBA - Oklahoma City : Maledon prêt pour la saison 2

Drafté en 34eme position l’an dernier par Philadelphia, avant d’être envoyé directement à Oklahoma City, Théo Maledon s’est rapidement remis de sa déception, lui qu’on attendait dans le Top 15 quelques mois auparavant. Pour sa première saison NBA, le meneur né en 2001 s’est montré convaincant, avec 10, 1 points, 3,2 rebonds et 3,5 passes de moyenne en 27 minutes, en 65 matchs avec le Thunder dont 49 comme titulaire. Au sein d’une équipe qui a terminé avant-dernière de la Conférence Ouest (22 victoires, 50 défaites), l’ancien joueur de l’ASVEL a su trouver sa place, inscrivant même 33 points en avril contre le futur vice-champion, Phoenix. En vacances depuis 16 mai, le Normand de 20 ans a profité de l’été (et de son refus de disputer les Jeux Olympiques) pour travailler énormément. « Je suis rentré en France pendant deux ou trois semaines juste après la saison, pour voir ma famille et retrouver mes proches. J’ai passé du bon temps avec eux et je suis rentré après ça pour reprendre le travail. J’ai pris les choses au jour le jour. J’aurais pu me dire qu’il y avait deux mois avant la reprise et me reposer, ou y aller plus tranquille certaines semaines. Mais je suis allé à la salle tous les jours comme si c’était la veille de la reprise. C’est comme ça que je me suis préparé, j’ai poursuivi mon effort jour après jour », a expliqué lors du Media Day le meneur français, qui a pris beaucoup de muscles pendant l’été.

Maledon : "C’était bien de pouvoir mener les gars"

Présent lors de la Summer League en août, où il a tourné à 10 points, 6 passes décisives et 4 rebonds de moyenne, Maledon était heureux d’avoir un grand rôle au sein de l’équipe : « C’était une bonne expérience, quelque chose dont on discutait avec l’équipe et qui était un de mes objectifs de l’intersaison. C’était une bonne opportunité pour moi d’être un des joueurs principaux de l’équipe et d’avoir à bien diriger les autres. C’était bien de pouvoir mener les gars et d’apprendre à maîtriser un peu plus ce rôle. » S’il est principalement meneur, le natif de Rouen se dit prêt à changer de poste si besoin : « Je peux jouer sur plusieurs postes et c’est quelque chose que je fais depuis un moment. En grandissant, j’ai souvent joué avec des arrières qui pouvaient aussi monter la balle. Dans ma carrière pro en France aussi, je jouais souvent avec un autre arrière. Il s’agit simplement de se rendre utile et de savoir comment bouger sans ballon. Et quand tu le récupères, de prendre les bonnes décisions. » Un travail estival à confirmer dès la pré-saison, qui débutera lundi prochain pour le Thunder (qui a peu recruté mais a obtenu de nombreux tours de draft pendant l’intersaison) contre Charlotte.