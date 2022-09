NBA - Oklahoma City : Maledon envoyé à Houston

Des hauts et des bas pour Maledon à OKC

Théo Maledon fait ses valises. Après deux saisons passées à Oklahoma City, le meneur français de 21 ans a été envoyé ce jeudi du côté de Houston.Ainsi, l'ailier fort (ou pivot) de 31 ans Derrick Favors, le meneur (ou arrière) de 25 ans Ty Jerome, l'ailier (ou ailier fort) de 29 ans Moe Harkless et Theo Maledon (plus un deuxième tour de la Draft 2025) quittent OKC pour le Texas, alors que l'arrière (ou ailier) de 29 ans David Nwaba, l'arrière (ou ailier) de 27 ans Sterling Brown, le meneur de 29 ans Trey Burke et l'ailier fort (ou pivot) de 25 ans Marquese Chriss font le chemin inverse.S'il est bel et bien conservé par les Rockets, Théo Maledon va donc débuter une nouvelle aventure en NBA, au sein d'une franchise elle aussi en reconstruction, tout comme le Thunder, après avoir brillé pendant des années. La saison passée, les deux équipes avaient terminé aux dernières places de la Conférence Ouest, OKC décrochant 24 victoires et Houston 20. Cela leur a permis d'avoir de hauts choix de Draft (Chet Holmgret en n°2 pour le Thunder, mais il ne jouera pas cette saison en raison d'une blessure, et Jabari Smith Jr en n°3 pour les Rockets), mais les deux franchises vont devoir cravacher pour retrouver les play-offs. En deux saisons à Oklahoma City (il avait été drafté en 34eme position par Philadelphia en novembre 2020 avant d'être envoyé directement à OKC), Théo Maledon aura connu des hauts et des bas.et 10 matchs joués en G-League, où il était au-dessus du lot (17,6pts, 5,8pds et 4,7rbds en 32 minutes). Il a vécu son meilleur match le 2 avril 2021, lorsqu'il a marqué 33 points contre Phoenix, à 10 sur 18 aux tirs dont 5/7 à 3 points. A lui de faire sa place à Houston désormais. Une franchise par laquelle un seul joueur français est passé : William Howard, qui n'a joué que deux matchs en 2020.