NBA : Oklahoma City : Holmgren, n°2 de la draft, ne jouera pas cette saison

Il y a eu Joel Embiid, Ben Simmons ou Blake Griffin ces dernières saisons, il y aura Chet Holmgren en 2022-23. Comme ses prestigieux aînés, il a été drafté en très haute position, mais il ne jouera pas lors de sa saison rookie. L'ailier fort (ou pivot) de 20 ans, choisi en n°2 par Oklahoma City derrière Paolo Banchero (choisi par Orlando) s'est blessé au pied droit lors d'un match entre professionnels et amateurs ce samedi à Seattle. Les craintes étaient nombreuses depuis ce match et le diagnostic est tombé : lésion du Lisfranc, c'est-à-dire l'articulation du milieu du pied qui relie plusieurs os, et donc saison blanche.

« Bien sûr, nous sommes déçus pour Chet, notamment étant donnée l’excitation qu’il avait d’être sur le parquet avec ses coéquipiers cette saison, a écrit Sam Presti, le vice-président exécutif et manager général du Thunder. Nous savons que Chet a une longue carrière devant lui avec cette franchise et la communauté d’Oklahoma City. L’une des choses qui nous a le plus impressionnés pendant le processus de sélection, c’est sa détermination et sa concentration. Nous attendons que la même ténacité lui fasse traverser cette période. Nous allons travailler ensemble et le soutenir durant sa guérison. »

Holmgren avait brillé en Summer League



Le natif du Minnesota n'a joué qu'une saison en NCAA, du côté de Gonzaga, mais a eu le temps de se mettre en évidence avec 14,1 points et 9,9 passes de moyenne en 32 matchs la saison passée. Et cet été, il a montré de très belles choses lors de la Summer League, avec notamment 23 points, 7 rebonds, 4 passes et 6 contres (du jamais vu en Summer League) contre Utah. Mais il faudra donc attendre octobre 2023 pour le voir sur un parquet NBA. Le Thunder, qui comptait énormément sur son prodige après deux saisons galères (avant-dernier de la Conférence Ouest en 2021 et 2022), pourrait encore vivre une saison sans play-offs...