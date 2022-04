NBA - Oklahoma City : Hoard va terminer la saison avec le Thunder

Hoard rejoint un cercle restreint

Jaylen Hoard se souviendra longtemps de son 1er avril 2022. Deux jours après avoir fêté ses 23 ans, l’ailier (ou ailier fort) français s’est offert un contrat de dix jours et un énorme match contre Detroit. Le 30 décembre dernier, le natif du Havre avait signé un contrat de dix jours avec Oklahoma City et avait pu jouer un match, lui qui en avait déjà disputé 19 avec le Thunder la saison passée., qui l’emmènera donc jusqu’à la fin de la saison régulière, la franchise étant éliminée de la course au play-in. « J’avais vraiment envie de ce contrat pour finir la saison, et j’ai vu hier (jeudi) que ça arrivait », s’est réjoui le Français, qui a bénéficié des symptômes grippaux d’Aleksej Pokusevski pour être appelé en renfort.Et vendredi contre Detroit, Jaylen Hoard a fait plus qu’honorer ce contrat. Titulaire pour la première fois de sa carrière NBA (il avait également joué 13 matchs avec Portland en 2019-20, mais en sortie de banc), il a marqué 11 points, et non des moindres : Russell Westbrook, Nick Collison, Steven Adams, Serge Ibaka, Enes Kanter, Moses Brown et Shai Gilgeous-Alexander. Avec ses compatriotes Théo Maledon et Olivier Sarr, Jaylen Hoard n’a plus grand-chose à espérer de cette fin de saison, qui verra le Thunder affronter Phoenix, Portland, Utah et les deux équipes de Los Angeles, et qui finira entre la 13eme et la 15eme place de l’Ouest. Mais le Havrais a tout intérêt à se montrer pour décrocher un nouveau contrat (longue durée ?) pour la saison prochaine.