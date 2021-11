NBA - Oklahoma City : Gilgeous-Alexander a guidé sa franchise vers la victoire

Ce n'est que sa deuxième victoire en huit matchs. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le Thunder d'Oklahoma City est allé s'imposer, de justesse, sur le parquet des Lakers de Los Angeles (104-107). Une victoire acquise après deux résultats négatifs. Surtout, pour cette nouvelle rencontre, la franchise visiteuse s'en est notamment remise à un homme en particulier, à savoir le meneur (ou arrière) international canadien Shai Gilgeous-Alexander, aujourd'hui âgé de 23 ans et drafté en onzième position, lors de l'année 2018, par la franchise des Hornets de Charlotte. Durant cette nouvelle rencontre, le natif de Toronto a terminé meilleur marqueur de sa franchise mais également deuxième meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 28 points, 3 rebonds ainsi que 6 passes décisives.

Son panier à trois-points qui a fait la différence

Surtout, l'ancien pensionnaire de la franchise des Clippers de Los Angeles a inscrit pas moins de onze de son total de 28 unités à l'occasion du quatrième et dernier quart-temps. En sachant que dans cette ultime période, sa franchise du Thunder d'Oklahoma City en a alors inscrit pas moins de 35, alors que les Lakers de Los Angeles en ont inscrit, quant à eux, dans le même temps, seulement 24. Surtout, la différence a certainement été définitivement faite, lorsque le principal intéressé a alors entrepris d'inscrire un panier à trois-points depuis le milieu du terrain. Ce qu'il est même finalement parvenu à faire. A ce moment-là, au niveau du tableau d'affichage, il ne restait que 80 petites secondes à jouer dans cette rencontre si serrée. Il faut dire aussi que, de manière plus générale, cette rencontre était bien mal embarquée pour les visiteurs. Pour preuve, à l'occasion du deuxième quart-temps, les Lakers de Los Angeles avaient encore une avance de +19 (44-25). Avant donc que le Thunder d'Oklahoma City n'entame ainsi sa remontée, pour le résultat final que l'on connaît.