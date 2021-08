NBA : Nouveau contrat avec les Knicks pour Derrick Rose

Rose, une pièce de plus dans un recrutement haut de gamme

Derrick Rose et les New York Knicks, l’histoire n’est pas encore terminée. Après un premier passage dans la franchise de « Big Apple » lors de la saison 2016-2017, le natif de Chicago avait fait son retour en février dernier dans le cadre d’un échange avec les Detroit Pistons. Toutefois, son contrat était arrivée à échéance à l’issue de la saison 2020-2021, que les Knicks avaient conclu au premier tour des play-offs avec une défaite en cinq matchs face aux Atlanta Hawks. « Agent libre », Derrick Rose avait l’opportunité de monnayer son talent mais il a finalement opté pour la stabilité et s’est à nouveau engagé en faveur de la franchise new-yorkaise. Si les Knicks, comme beaucoup d’équipes NBA, se sont refusés à divulguer les détails du contrat, « D-Rose » se serait engagé pour les trois prochaines saisons qui seraient valorisées à 43 millions de dollars (36,7 millions d’euros) selon les informations de la chaîne ESPN.Après une saison conclue avec 14,9 points et 4,2 passes en moyenne par match lors es 35 rencontres auxquelles il a pris part, Derrick Rose a été un élément important de la saison réussie de la franchise installée au Madison Square Garden. « L'arrivée de Derrick la saison dernière a joué un rôle majeur dans le succès de notre équipe et dans la culture que nous avons insufflée, a ainsi déclaré Leon Rose, président des New York Knicks, dans le communiqué officialisant la prolongation de contrat du meneur de 32 ans. Il continue d'être un excellent joueur et coéquipier et est une extension du coach Tom Thibodeau sur le terrain. Nous avons hâte qu'il soit un élément clé de notre équipe à l’avenir. » Une prolongation de contrat qui intervient alors que les Knicks profitent du marché des transferts pour renforcer leur effectif, avec notamment la signature du meneur Kemba Walker ou encore de l’arrière international tricolore Evan Fournier.