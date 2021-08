NBA : Nouveau contrat aux Clippers signé pour Nicolas Batum

Batum, un « professionnel accompli » pour les Clippers

Après des Jeux Olympiques réussis, Nicolas Batum a eu une autre bonne nouvelle. Arrivé au sein de l’effectif des Los Angeles Clippers en novembre 2020 après avoir été coupé par les Charlotte Hornets, le vice-champion olympique avec l’équipe de France va prolonger l’aventure avec la franchise californienne. Si un accord avait été trouvé entre le joueur et son équipe il y a de cela deux semaines, il ne manquait plus que la signature au bas du contrat. Via leur compte officiel Twitter, les Los Angeles Clippers ont confirmé que cette dernière formalité a été faite ce vendredi. Après une saison 2020-2021 à 8,1 points, 4,7 rebonds et 2,2 passes en moyenne lors des 67 matchs qu’il a pu disputer, Nicolas Batum prolonge sa carrière en NBA démarrée en 2008 sous le maillot des Portland Trail Blazers.Si, comme beaucoup de franchises NBA, les Los Angeles Clippers ont préféré garder le silence sur les détails précis de ce nouveau contrat, la presse américaine a laissé entendre au moment de l’accord de principe trouvé entre les deux parties que le joueur de 32 ans repartait pour deux saisons avec la franchise californienne, avec l’ambition de faire mieux que la finale de la Conférence Ouest atteinte la saison passée, avec une défaite au bout du match six face aux Phoenix Suns. « Travail inachevé », a justement déclaré Nicolas Batum via son compte officiel Twitter. « Nicolas Batum est un joueur exceptionnel, un équipier altruiste et un professionnel accompli, qui nous permet d’avancer dans bien des domaines, a déclaré dans un communiqué Lawrence Frank, président des opérations basketball aux Clippers. Dès son arrivée, ils s’est parfaitement intégré et nous sommes reconnaissants d’avoir choisi de revenir dans notre équipe. » Après la prolongation de contrat de Kawhi Leonard, c’est une bonne nouvelle de plus pour la franchise californienne.