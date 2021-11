NBA: Nicolas Batum placé à l'isolement pour cause de Covid-19

"Je ne suis pas sûr du nombre de jours mais je m'attends à ce qu'il soit absent un moment", a indiqué "Ty" Lue. "Je ne suis pas certain du calendrier." Nicolas Batum, vice-champion olympique avec les Bleus à Tokyo, n'a pas participé au succès 97-91 de sa franchise. Les Clippers avaient annoncé au dernier moment son forfait pour cause de "maladie". "Tout le monde est testé et beaucoup de gens ont été testés avant le match", a expliqué l'entraîneur, interrogé sur le risque de multiples infections au coronavirus dans son groupe.

"Je dois juste attendre les résultats mais ça risque d'arriver. L'année dernière, nous avons fait du bon travail et réussi à ne pas être touché, mais c'est quelque chose qui va arriver à tout le monde à un moment donné." Les Clippers rejouent contre Dallas - avec qui ils sont au coude-à-coude au classement de la conférence Ouest - mercredi et affrontent surtout le leader à l'Ouest Golden State dimanche, avant un match plus facile contre Detroit vendredi.