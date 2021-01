NBA - New York : Ntilikina va devoir patienter

4,5 points de moyenne pour Ntilikina

Frank Ntilikina va devoir faire preuve de patience. Le meneur français des New York Knicks (22 ans) sera en effet encore absent une semaine de plus, a fait savoir son entraîneur Tom Thibodeau. Touché au genou droit, l’ancien Strasbourgeois n’a plus joué depuis le 29 décembre, et manquera donc encore au moins les matchs contre Brooklyn mercredi, à Cleveland vendredi et à Boston dimanche avant d’être ré-évalué et de peut-être obtenir le feu vert médical pour son retour sur le parquet., ce qui ne sera pas chose facile, car Tom Thibodeau semble vouloir s’appuyer sur Elfrid Payton et Immanuel Quickley à la mène.Lors des quatre matchs qu’il a disputés au début de la saison, Frank Ntilikina n’a joué que 10,5 minutes en moyenne, pour 4,5 points, 1 rebond et 0,8 passes. Son meilleur match aura été lors de la belle victoire contre Milwaukee, avec 12 points en 19 minutes. Depuis que le Français est absent, les Knicks ont gagné trois matchs et en ont perdu quatre, le dernier en date cette nuit contre Charlotte (109-88).Une place à peu près conforme aux attentes, les spécialistes n'attendant pas une qualification des Knicks pour les play-offs cette saison, même si Tom Thibodeau a apporté sa patte défensive. En tout cas, avec cette nouvelle absence de Frank Ntilikina, aucun Français n'était présent cette nuit sur les parquets NBA, pour la deuxième fois en trois jours, et c'est un fait assez rare en saison régulière depuis plusieurs années.