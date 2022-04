NBA - New Orleans : Williamson veut prolonger

L’avenir de Zion Williamson fait couler beaucoup d’encre, et ses blessures à répétition également. Choisi en première position de la Draft 2019 par New Orleans, l’ailier fort annoncé comme l’une des futures stars du basket américain empile les passages à l'infirmerie. Il a d’ailleurs manqué toute la saison en cours en raison d’une fracture à un pied. Malgré tout, le joueur de 21 ans est plus que jamais déterminé à soigner cette blessure de longue durée et dans le même temps, prolonger son aventure avec les Pelicans. Lui qui a joué seulement 85 matches en trois saisons en Louisiane. Cet été, Williamson peut se voir proposer par sa franchise une prolongation de contrat de cinq années durant lesquelles il recevrait quelque 180 millions de dollars. Un sujet sur lequel il a été interrogé par la presse ces dernières heures. « Bien sûr. Je ne pourrais pas la signer assez vite », a-t-il répondu quand il lui a été demandé s’il était prêt à signer un nouveau bail.

Des clauses en cas de nouvelles blessures ?

Face à la forte tendance de son colosse à se blesser, la franchise pourrait inclure dans ce nouveau deal des clauses pour se protéger si Williamson venait, à nouveau, à rejoindre l’infirmerie. Dans des propos rapportés par ESPN, David Griffin, vice-président des opérations sportives des Pelicans, a temporisé au sujet des discussions avec le joueur pour le prolonger. « Quand il sera temps de l'avoir, nous l'aurons (la discussion). Pour l'instant, nous nous concentrons sur sa santé et sur sa capacité à jouer au basket, et nous commencerons par là. Je pense qu'une fois que nous aurons atteint ce point, toutes ces conversations seront beaucoup plus faciles », argumente-t-il. La saison étant terminée, après l’élimination de New Orleans au 1er tour des play-offs face à Phoenix (4-2), cette échéance pourrait bientôt arriver.