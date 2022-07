Voilà un joli cadeau d'anniversaire en avance ! Alors qu'il fêtera ses 22 ans ce mercredi, Zion Williamson s'est mis d'accord avec les New Orleans Pelicans pour prolonger son contrat pour cinq ans et pour 193 millions de dollars (salaire qui pourrait grimper à 231 millions de dollars en fonction des bonus), soit le maximum auquel il pouvait prétendre. Drafté en première position en 2019 par la franchise de Louisiane, le phénomène (1,98m, 129kg) n'avait pas l'intention de quitter les Pelicans, même s'il n'a plus joué depuis le 4 mai 2021 en raison d'une blessure à un pied. Une blessure de plus pour le natif de Caroline du Nord, qui n'aura joué que 85 matchs au total lors de ses trois premières saisons.

Seule la saison 2020-21, avec 61 matchs au compteur, a vraiment laissé apparaitre ses qualités hors norme, avec une moyenne de 27 points, 7,2 rebonds et 3,7 passes, mais cela n'a pas suffi aux Pelicans pour disputer les play-offs (11emes de l'Ouest). Zion Williamson n'a toujours pas disputé un match de phase finale, au contraire de Ja Morant (Memphis) ou RJ Barrett (New York), les joueurs choisis après lui lors de la Draft 2019.

Mais sans lui, New Orleans vient de réaliser une saison plutôt correcte, qui a en tout cas mieux terminé qu'elle n'avait commencé, et avec Brandon Ingram, CJ McCollum, Jonas Valanciunas et donc Williamson, on peut imaginer que les Pelicans seront candidats au Top 8 en 2022-23. A condition que l'ailier fort soit définitivement remis de sa blessure au pied, qui ne devait au départ l'éloigner des parquets que pour quelques semaines, et qui l'a finalement privé de toute la saison. Zion Williamson a malgré tout fait parler de lui, puisqu'il lui a été reproché sa prise de poids et son manque s'implication auprès de l'équipe. Il a donc tout intérêt à réussir une bonne saison, car le temps presse pour celui qui devait tout écraser sur son passage en NBA