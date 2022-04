NBA : Monty Williams (Phoenix) élu coach de l'année par ses pairs pour la deuxième fois de suite

Monty Williams (50 ans) conserve son trophée. Déjà élu meilleur entraîneur de l'année en NBA lors de l'exercice précédent (Tom Thibodeau avait été nommé mais le syndicat des coachs avait élu Williams), l'emblématique coach des Phoenix Suns a de nouveau été plébiscité par ses pairs et été élu meilleur coach de l'année pour la deuxième fois de suite par les trente entraîneurs en poste (contrairement au trophée remis par la NBA qui est issu d'un vote des journalistes, celui-ci est le résultat d'un vote des autres coachs de la ligue). Alors que son équipe est actuellement la meilleure du championnat, conférences Est et Ouest confondues, avec au passage le nouveau record pour la franchise de l'Arizona et première qualifiée cette saison pour les play-offs, avec 64 victoires pour 18 défaites, soit le meilleur bilan de la ligue, l'ancien joueur de Philadelphie, Orlando, Denver, San Antonio et New York (il n'avait jamais défendu les couleurs des Suns avant d'en prendre les commandes) a été de nouveau mis à l'honneur par ses pairs.

Williams a métamorphosé les Suns

Une distinction venue de nouveau récompenser du même coup pour la deuxième année de suite les progrès époustouflants effectués par Phoenix sous la coupe du natif de Fredericksburg (Virginie), qui effectue actuellement sa troisième saison sur le banc de l'équipe chère à Devin Booker et Chris Paul. Des Suns qui avaient aligné quatre exercices de suite à moins de 30% de victoires avant l'électrochoc Monty Williams. Arrivé nettement en tête des votes, le désormais double meilleur coach de NBA pour les trente autres entraîneurs appelés à s'exprimer n'a toutefois pas été le seul à voir son nom figurer sur un bulletin. Willie Green (New Orleans), Taylor Jenkins (Memphis), Tyronn Lue (LA Clippers), Gregg Popovich (San Antonio) et Erik Spoelstra (Miami) ont en effet reçu eux aussi des votes. Mais le number one, c'est toujours Monty Williams.