NBA : Mitchell et Embiid élus joueurs du mois

Après Kevin Durant et Stephen Curry pour le mois de novembre (et la fin d'octobre), ce sont deux autres superstars de la NBA, Donovan Mitchell et Joel Embiid, qui ont été élus meilleurs joueurs du mois de décembre. Le meneur de Utah (25 ans) et le pivot de Philadelphia (27 ans) se voient récompensés de leur bonne première partie de saison, aussi bien au point de vue collectif (surtout pour Utah) qu’individuel. Après 37 matchs, le Jazz occupe la troisième place de la Conférence Ouest (27 victoires - 10 défaites), à deux victoires du leader Golden State, et Donovan Mitchell y est pour beaucoup.

Sur le mois de décembre, la franchise de Salt Lake City (la seule à ne pas avoir eu de joueur en protocole covid, jusqu'à Joe Ingles ce mardi soir !) a remporté douze matchs sur quatorze et « Spida » a tourné à une moyenne de 30,2 points, 5 passes et 3,2 rebonds en douze matchs. Il a notamment inscrit 39 points le 31 décembre contre Minnesota. C’est la toute première fois de sa carrière, débutée en 2017, que la star du Jazz est élu joueur du mois.

Joel Embiid and Donovan Mitchell were named Players of the Month!



They both put up numbers in December 🔥 pic.twitter.com/0QnNADEikF

Près de 30 points de moyenne pour Embiid en décembre

De son côté, Joel Embiid permet à Philadelphia d’occuper la sixième place de la Conférence Est (20 victoires - 16 défaites), à cinq victoires du leader Chicago. C’est la troisième fois que le Camerounais est élu joueur du mois, après janvier 2019 et janvier 2021. Rebelote en janvier 2022 ?