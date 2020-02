NBA - Minnesota : Towns toujours absent

Karl-Anthony Towns va devoir se montrer patient. L'intérieur de Minnesota, absent lors du match qui a précédé le All-Star break, ne reviendra pas de sitôt. Le double All-Star, qui tourne en moyenne à 26,5 points et 10,8 rebonds, s'est blessé à un poignet le 11 février dernier. C'est pour cela qu'il manquera encore quelques rencontres avec les Timberwolves, qui espéraient pourtant son retour à l'occasion du début de la dernière phase de la saison régulière de NBA. Sa franchise n'a pas précisé pour autant la nature précise de cette blessure, ni la durée de son indisponibilité.Le coach de Minnesota, Ryan Saunders, a simplement confié que Karl-Anthony Towns sera prochainement réévalué. Ce n'est malheureusement pas une première pour Towns, qui a déjà connu une absence prolongée cette saison. En décembre dernier, le joueur s'était ainsi blessé à un genou et avait ensuite manqué quinze rencontres. Une saison qui dénote avec ses quatre premières dans la Ligue, où Karl-Anthony Towns n'avait alors manqué, en tout et pour tout, que cinq petites rencontres de saison régulière.