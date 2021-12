NBA - Milwaukee : Wesley Matthews de retour chez les Bucks

Georgios Kalaitzakis coupé

La semaine de Milwaukee est agitée en coulisses. Après avoir signé DeMarcus Cousins, les Bucks renforcent leur roster avec un autre homme d’expérience, leur ancien joueur Wesley Matthews (35 ans). Un retour là où il évolué au cours de la saison 2019-2020 qui a vu la franchise du Wisconsin être terrassée par Miami en demi-finales de Conférence. Milwaukee a officialisé l’arrivée de l’arrière/ailier agent libre dans la nuit de vendredi à samedi.En posant ses valises à Los Angeles pour évoluer avec le champion de la saison précédente (2019-2020), Matthews a alors vu ses anciens coéquipiers décrocher le titre après lequel il court depuis le début de sa carrière. Désireux de faire le back-to-back, Milwaukee peut ainsi s'appuyer sur son nouveau numéro 23. Celui-ci peut être d'une aide précieuse dans la quête d'un nouveau titre., a réagi Jon Horst, directeur général des Bucks, dans la note officielle publiée par l'actuel quatrième de la Conférence Est. L’ancien joueur d’Utah, Portland, Dallas, New York et Indiana auxfait un chassé-croisé avec Georgios Kalaitzakis. Le 60eme et dernier choix de la draft 2021 a été coupé. Arrivé du Panathinaïkos, il n’a pas réussi à faire ses preuves au milieu de Giannis Antetokounmpo et compagnie. L'ailier grec est apparu sur les parquets de NBA à neuf reprises et a marqué 1,5 point de moyenne en cinq minutes par match.