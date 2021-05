NBA : Milwaukee, un sweep pour aller loin ?

Dans l'infernal calendrier de la saison NBA, Milwaukee s'est offert quelques jours de repos avant les demi-finales de conférence. Au premier tour des play-offs, les Bucks ont battu Miami en quatre matchs et attendent désormais de savoir qui de Brooklyn ou de Boston les rejoindra au tour suivant. Commencer la phase finale avec quatre succès n'est pas aussi fréquent qu'on peut l'imaginer. Mais c'est souvent une très bonne nouvelle pour la suite des réjouissances. Depuis 2004 et l'instauration d'un premier tour au meilleur des sept matchs, 31 franchises ont commencé avec une qualification sur le score de 4-0. Parmi elles, il n'y en a que cinq qui ont été éliminées avant les finales de conférence par un adversaire qui avait perdu au moins un match lors du premier tour. Les Bucks ont donc l'histoire avec eux avant un potentiel affrontement avec les Nets. Mais il en faudra plus pour venir à bout du favori au titre et de son Big Three. Et les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo en ont conscience.

"On doit rester humble"

Après la victoire de samedi contre Miami (103-120), le Grec a tenu à relativiser les bons débuts de la franchise basée dans le Wisconsin. "On doit encore progresser. On a une semaine pour récupérer et améliorer notre jeu. On ne sait pas contre qui on va jouer, on va se concentrer sur nous autant que possible. Je suis heureux, c'est bien de gagner 4-0 contre Miami, l'équipe qui nous a éliminés l'an passé. Ça fait du bien mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. On doit rester humble", a annoncé le double MVP en titre en conférence de presse. Avec ce succès, Milwaukee s'est néanmoins replacé parmi les favoris au titre. Pas forcément attendue à ce niveau-là dès l'entame des play-offs, la franchise qui a terminé la saison régulière à la troisième place de la Conférence Est a su balayer le finaliste de la saison dernière. Un exploit qui devra en appeler d'autres si les Bucks veulent gagner le titre qui leur a échappé ces dernières saisons. Pour s'y préparer, ils ont maintenant quelques jours de repos.