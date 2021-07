NBA - Milwaukee : Toupane, sixième Français sacré champion

Parker compte quatre titres à lui tout seul

C'est désormais officiel. Dans la nuit de mardi à mercredi, les Bucks de Milwaukee ont décroché le deuxième titre NBA de leur histoire, 50 ans après le premier acquis en 1971. Un sacre qui fait également les affaires de la France. En effet, un Tricolore fait partie de l'effectif professionnel de cette franchise basée dans l'État du Wisconsin aux Etats-Unis. Il s'agit d'Axel Toupane. L'arrière (ou ailier) international français, qui avait déjà effectué un premier passage dans la prestigieuse Ligue, en 2016, chez les Nuggets de Denver mais également chez les Pelicans de New Orleans, est retourné en NBA au mois de mars dernier, en signant ainsi un contrat « two-way » en faveur des Bucks de Milwaukee, après également un retour en Europe puis un passage en G-League. Quelques mois qui ont suffi donc à le faire entrer dans l'histoire, même s'il n'a pu prendre part qu'à quatre petites rencontres dans ces play-offs de NBA, pour une moyenne de 1,3 point et 1 rebond, et qu'il n'a pas joué un seul match de ces finales.La faute à la rotation de Mike Budenholzer dans laquelle il a eu bien du mal à s'imposer, même s'il s'est fait une place dans le groupe. Cependant, l'essentiel est bien là. Il n'est que le sixième Tricolore à atteindre le graal dans la prestigieuse Ligue. Avant lui, Tony Parker, Ian Mahinmi, Rodrigue Beaubois, Ronny Turiaf mais également Boris Diaw l'avaient donc devancé dans ce cercle très fermé. Tony Parker fait largement mieux que ses cinq compatriotes, puisqu'à lui tout seul, il compte, en effet, bel et bien quatre titres de champion NBA à son palmarès, en 2003, 2005, 2007 mais également 2014. Ian Mahinmi et Rodrigue Beaubois ont été sacrés la même année, soit en 2011. De son côté, Ronny Turiaf a remporté ce prestigieux titre en 2012, alors que pour Boris Diaw, c'était en 2014.