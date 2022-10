NBA : Milwaukee toujours invaincu, Golden State encore sur courant alternatif

Giannis dropped 17 points in the 4th quarter & helped sealed the win.

Les Warriors à nouveau surpris

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 29 octobre 2022

Le très bon début de saison de Milwaukee continue. Champions NBA en 2021 et parmi les favoris pour le titre cette année encore,Dans leur salle du Fiserv Forum, l'équipe dirigée par Mike Budenholzer a dû livrer un intense combat pour s'offrir des Hawks accrocheurs, à cause notamment d'un très bon Trae Young (42 points, 6 rebonds et 5 passes). Pour cela, dans la nuit de samedi à dimanche, Milwaukee a encore une fois pu compter sur un Giannis Antetokounmpo des grands soirs (34 points et 17 rebonds). Pour l'occasion, le "Greek Freak" a été bien aidé par Jrue Holiday auteur également de 34 points, ainsi que de 12 passes. Dans les dernières minutes, si les visiteurs ont réussi à reprendre les commandes au tableau d'affichage (106-107 puis 108-109),La réception des Detroit Pistons le 1er novembre ne devrait pas enrayer leur belle mécanique.Début de règne mouvementé pour les champions en titre. La nuit dernière, lors de sa 6eme rencontre cette saison, Golden State a été battu pour la troisième fois et reste sur courant alternatif depuis le début de ce nouvel exercice. Après les Denver Nuggets et les Phoenix Suns,, qui gardent cependant un bilan à l'équilibre. Au Spectrum Center, si les joueurs de Steve Kerr ont été menés une grande partie du match, ce sont bien eux qui ont failli l'emporter à la fin mais Dennis Smith Jr. a arraché la prolongation (107-107). Dans leur salle, les coéquipiers de P. J. Washington (31 points et 7 rebonds) ont fini par jouer un mauvais coup aux champions, qui ont du mal à décoller cette saison., alors que Jordan Poole avait également été en vue (24 points). Après ce revers, Golden State devra réagir dès cette nuit lors de son déplacement au Little Caesars Arena pour défier les Detroit Pistons, qui n'ont décidément pas un calendrier facile en ce moment.- Miami Heat : 119-113- Golden State Warriors : 120-113 (ap)Brooklyn Nets -: 116-125Chicago Bulls -: 109-114Dallas Mavericks -: 111-117 (ap)- Atlanta Hawks : 123-115- Memphis Grizzlies : 124-123