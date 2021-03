NBA : Milwaukee s'offre les Clippers, Houston coule

Le match de la nuit : Milwaukee - LA Clippers

Le MVP de la nuit : PJ Washington

Le flop de la nuit : Houston

Le Français de la nuit : Killian Tillie

NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 28 février 2021

Vainqueur de ses quatre derniers matchs, Milwaukee passait un gros test face aux Clippers, dimanche en début d'après-midi, et il s'est avéré concluant puisque les Bucks se sont imposés 105-100. La rencontre fut serrée, Milwaukee ne comptant jamais plus de onze points d'avance (au milieu du troisième quart) et les Clippers sept (au milieu du dernier), et la franchise du Wisconsin a fini par avoir le dernier mot grâce à son double MVP, Giannis Antetokoumpo.Antetokoumpo, qui jusque-là avait déjà inscrit 29 points, a commencé par un lay-up et un lancer-franc, puis il a réussi un contre sur Kawhi Leonard, avant d'enchaîner avec deux lancers-francs suite à une faute de Nicolas Batum, ce qui a permis à son équipe de passer devant (101-100), puis il est allé claquer un énorme dunk (103-100). Les Clippers ont ensuite cafouillé l'action suivante, avec un tir à 3 points manqué de Leonard et un rebond de Khris Middleton, qui a scellé la victoire des Bucks aux lancers-francs. Giannis Antetokounmpo était injouable dans ce money-time, et il termine avec 36 points, 14 rebonds, 5 passes et 4 contres. Mais les Clippers de Kawhi Leonard (25pts) et Paul George (16pts à 2/10 à 3pts) pourront avoir des regrets car ils avaient le match en main jusque-là.Un match fou s'est déroulé à Sacramento, entre les Kings et Charlotte, et ce sont les Hornets qui l'ont emporté 127-126, après une dernière minute délirante. Les Kings de Buddy Hield (30pts, 7pds) menaient en effet 123-115 à 1'13 de la fin. La victoire semblait donc se dessiner pour la 13eme équipe de la Conférence Ouest. Mais De'Aron Fox a commencé par manquer deux lancers-francs, puis Marvin Bagley III un lay-up et Charlotte est revenu à 118-123 sur un tir de Terry Rozier. C'est ensuite Bagley III qui a raté ses deux lancers, avant que Harrison Barnes ne commette une faute sur Rozier, lui donnant trois lancers-francs... qu'il a tous inscrits (123-121).Hield a ensuite manqué l'un de ses deux lancers-francs (126-124), et Malik Monk a égalisé dans la foulée pour les Hornets (126-126). Il restait alors une seconde et quatre dixièmes à jouer, et Richaun Holmes a commis une faute sur Malik Monk qui, lui, n'a pas tremblé sur la ligne des lancers et a donné l'avantage à son équipe (127-126). Le tir désespéré de Hield au buzzer était manqué et ce sont donc les Hornets qui s'imposent. Et ils pourront dire à un grand merci à PJ Washington qui, en plus de son tir à 3 points décisif dans la dernière minute, a inscrit un total de 42 points (15 sur 23 aux tirs dont 5/8 à 3pts), égalant ainsi son record en carrière.Rien ne va plus du côté de Houston, qui continue de s'enfoncer dans le classement de la Conférence Ouest, et qui va finir par rattraper les Timberwolves si ça continue. Les Rockets ont subi leur onzième défaite d'affilée, face à une équipe qui n'est que dixième du classement, Memphis. Les Grizzlies sont allés s'imposer 133-84 au Texas, signant ainsi la plus large victoire de leur histoire ! Si le match a été serré pendant les dix premières minutes, Houston a ensuite plongé, encaissant un 38-19 dans le deuxième quart, un 32-23 dans le troisième et un 38-24 dans le dernier, face à des Grizzlies qui ont signé un autre record de franchise : 85 points sont venus du banc, dont 20 de Justice Winslow ! En face, les Texans ont également battu un record.A trois points, le bilan est encore plus terrible : 4 sur 45 ! Houston ne répond plus et mercredi, c'est un certain James Harden qui débarque au Toyota Center avec Brooklyn...Quatre Français ont joué dimanche, et aucun n'a signé de performance marquante, donc honneur à Killian Tillie, qui a effectué ses grands débuts en NBA lors de cette énorme victoire de Memphis sur Houston. L'ailier fort (ou pivot), qui fêtera ses 23 ans vendredi, n'avait pas été choisi lors de la dernière draft, mais avait signé le même soir un "two-way contract" avec les Grizzlies, qui lui permet de faire des allers-retours entre la NBA et la G-League.Voilà donc un Français de plus en NBA !- Los Angeles Clippers : 105-100>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 30 minutes de jeu, 8 points (3 sur 6 aux tirs dont 2/4 à 3pts), 6 rebonds, 2 passes, 2 fautesDetroit Pistons -: 90-109>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 12 minutes de jeu, 3 points (1 sur 3 aux tirs dont 0/1 à 3pts), 1 rebond, 2 passes, 2 fautes>>> Killian Hayes (DET), blessé à la hanche, n'a pas joué>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 13 minutes de jeu, 0 point (0 sur 4 aux tirs dont 0/2 à 3pts), 1 interception, 1 ballon perduHouston Rockets -: 84-133>>> Stats de Killian Tillie (MEM) : 9 minutes de jeu, 3 points (1 sur 2 aux tirs dont 1/2 à 3pts), 1 rebond, 1 interception, 1 ballon perdu, 3 fautes- Golden State Warriors : 117-91- Atlanta Hawks : 109-99Minnesota Timberwolves -: 99-118Sacramento Kings -: 126-127- Washington Wizards : 111-110Reporté : Toronto Raptors - Chicago Bulls