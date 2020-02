NBA : Milwaukee en patron contre Toronto, James tient Williamson en respect

Il y avait comme un avant-goût de Finals NBA, ce mardi sur le parquet de la Scotiabank Arena à l'occasion de la venue de Milwaukee à Toronto dans le choc de la nuit. Et les Bucks décidément inarrêtables se sont permis de faire chuter (108-97) les champions en titre dans leur salle, où les Raptors restaient pourtant sur neuf victoires consécutives et n'avaient perdu que deux fois en 2020 (contre Portland et San Antonio, en janvier). Seule équipe déjà en possession de son billet pour les play-offs (au bout de 56 matchs seulement, record de précocité), Milwaukee a envoyé du même coup un nouveau message à la Ligue, avec ce succès qui en dit long sur le potentiel des hommes du Wisconsin et sur leur capacité à succéder au palmarès à leurs adversaires du soir d'ici quelques mois. Surtout si Giannis Antetokounmpo, encore étincelant mardi face aux Raptors (19 points, 19 rebonds, 8 passes, 3 contres) continue d'aligner les prestations de haut rang, toujours aussi bien épaulé par ses fidèles coéquipiers et autres locomotive de la meilleure équipe du moment en NBA Khris Middleton (22 points, 8 rebonds, 3 passes), Eric Bledsoe (17 points, 7 rebonds, 4 passes) et la muraille Brook Lopez (15 points, 3 rebonds, 5 contres). Les quatre hommes ont fait définitivement basculer en seconde mi-temps un match que Toronto et l'inévitable Pascal Siakam (22 points, 6 rebonds) avait mieux débuté (27-25 dans le premier quart-temps, 52-50 à la pause). Les Bucks, qui ont aligné mardi un 82eme match à plus de 100 points, ont inversé complètement la tendance ensuite (34-19 dans le troisième quart-temps) et enchaînent ainsi un quatrième succès de rang.

James rappelle à Williamson qui est le « King », Boston relève la tête

Les Lakers, de leur côté, restent sur six victoires. Mardi, devant son public du Staples Center, le leader de la Conférence Ouest a tenu en respect les Pelicans (118-109) au même titre que LeBron James a dicté sa loi à Zion Williamson pour le premier duel entre le « King » et la nouvelle pépite de NBA. Meilleur marqueur de la soirée, avec 40 points (17 sur 27 aux tirs, 5 sur 11 à trois points, 8 rebonds, 6 passes, 1 contre), le numéro 23 a montré la voie toute la soirée aux Lakers face à un Williamson qui n'a pas démérité (29 points, 6 rebonds) mais a fait preuve de fébrilité aux tirs (seulement 8 sur 18). Anthony Davis, auteur d'un double-double (21 points, 14 rebonds) a lui aussi fait en sorte que la belle série de son équipe se poursuive. Tombé in extremis sur le parquet des Lakers deux jours plus tôt, Boston s'est bien repris à Portland (118-106), où Jayson Tatum, en grande forme (36 points, 5 rebonds, 14 sur 22 aux shoots, 8 sur 12 de loin) et Jaylen Brown (24 points, 7 rebonds) ont terrassé presque à eux seuls (ils ont inscrit plus de la moitié des points de leur équipe lors de ce match) des Blazers toujours privés de Damian Lillard. Comme toujours, C.J.McCollum s'est bien battu (28 points, 10 passes, 5 sur 12 à trois points) mais cela n'a pas suffi.



NBA - SAISON REGULIERE

Mardi 25 Février 2020

Indiana Pacers - Charlotte Hornets : 119-80

>>> Nicolas Batum (CHA), blessé, n'a pas joué



Toronto Raptors - Milwaukee Bucks : 97-108

Chicago Bulls - Oklahoma City Thunder : 122-124

>>> Stats d'Adam Mokoka (CHI) : 19 minutes, 3 points (1 sur 1 au tir, dont 1 sur 1 à trois points), 2 rebonds, 3 fautes



Denver Nuggets - Detroit Pistons : 115-98

>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 18 minutes, 3 points (1 sur 5 aux tirs, dont 1 sur 4 à trois points), 1 faute



Portland Trail Blazers - Boston Celtics : 106-118

>>> Stats de Vincent Poirier (BOS) : 3 minutes, 2 points (1 sur 2 aux tirs), 1 faute



Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans : 118-109

Golden State Warriors - Sacramento Kings : 94-112



