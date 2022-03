NBA : Milwaukee, Dallas et les Lakers battus

Le gros coup de Charlotte

Les Lakers craquent, Cleveland engrange

NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 19 mars 2022

Quatre victoires à domicile sur les quatre matchs au programme de ce samedi en NBA ! Charlotte, Cleveland, Washington et Minnesota l'ont tout emporté, contre des adversaires de calibre plus ou moins important. Honneurs aux Timberwolves, qui ont signé une quatrième victoire consécutive, face au champion en titre Milwaukee, privé de Giannis Antetokounmpo : 139-119. Les Loups ont mené à partir du milieu du premier quart (68-56, mt), jusqu'à la fin, avec un écart qui a grimpé jusqu'à +24.Du côté des Bucks, trois joueurs finissent avec 15 points (Middleton, Lopez, Connaughton) mais c'est bien une défaite pour les joueurs du Wisconsin, toujours troisièmes de l'Est.Un autre cador est tombé ce samedi : Dallas. Les Mavericks, cinquièmes de l'Ouest, se sont inclinés 129-108 à Charlotte, qui signe une quatrième victoire de suite. Malgré un Luka Doncic (qui n'a pas joué le dernier quart) à 37 points (8/12 à 3pts), les Hornets ont dominé les Texans quasiment de bout en bout.Miles Bridges termine avec 23 points et 8 rebonds, alors que PJ Washington a battu son record de la saison, avec 21 points.Une autre équipe de l'Est a battu une équipe de l'Ouest : Washington, vainqueur 127-119 des Lakers. Les Californiens, portés par un LeBron James à 38 points et 10 rebonds, désormais deuxième meilleur marqueur de l'histoire devant Karl Malone, et un Russell Westbrook à 22 points, 10 rebonds et 8 passes, ont mené pendant plus de trois quarts-temps, avant de craquer dans le money-time.Le Letton termine meilleur marqueur de Washington avec 27 points. Lundi, les Lakers se rendront à Cleveland, qui a logiquement battu Detroit samedi, sur le score de 113-109. Si les Pistons ont mené de douze points à un quart d'heure de la fin, les Cavs ont réussi une belle remontée et ont mené dans tout le dernier quart, dans le sillage d'un Darius Garland à 24 points et 12 passes. Les 40 points de Jerami Grant (à trois points de son record en carrière) n'ont pas suffi aux Pistons.- Dallas Mavericks : 129-108>>> Frank Ntilikina (DAL) : 23 minutes de jeu, 12 points (1/4 aux tirs dont 0/2 à 3pts, 2/2 aux lancers-francs), 4 rebonds, 1 passe, 3 fautes- Detroit Pistons : 113-109>>> Killian Hayes (DET) n'était pas dans le groupe- Los Angeles Lakers : 127-119- Milwaukee Bucks : 138-119