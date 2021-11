NBA - Milwaukee : Arrivée avec un contrat non garanti de DeMarcus Cousins

Free agent center DeMarcus Cousins plans to sign a one-year deal with the Milwaukee Bucks, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 28, 2021

Cousins va pallier l’absence de Lopez

DeMarcus Cousins va prochainement retrouver les parquets NBA. Le pivot sélectionné à quatre reprises pour le All-Star Game était libre de tout contrat après la fin de son engagement avec les Los Angeles Clippers, qu’il avait dans un premier temps rejoint pour dix jours en avril dernier avant de terminer la saison avec la franchise californienne. Selon les informations de la chaîne américaine ESPN, celui qui est surnommé « Boogie » va venir renforcer l’effectif du champion NBA en titre, les Milwaukee Bucks avec un contrat non-garanti qui va lui imposer de convaincre le staff de Mike Budenholzer s’il souhaite terminer la saison aux côtés de Giannis Antetokounmpo, avec le risque d’être « coupé » à n’importe quel moment. Une arrivée qui intervient alors que les Bucks avaient conservé une place libre dans leur effectif et qui va permettre de compenser l’absence de longue durée de Brook Lopez.En effet, le pivot de 33 ans n’a pas joué depuis le début de la saison en raison d’une blessure au dos. Si son retour est annoncé comme proche par certaines sources, Mike Budenholzer a considéré que son effectif était relativement léger dans la raquette, d’où l’arrivée pour quelques semaines ou quelques mois d’un joueur comme DeMarcus Cousins. Ce dernier va découvrir sa septième franchise NBA depuis le début de sa carrière en 2010 après avoir été drafté en cinquième position par l’équipe de la capitale de la Californie, dont il a défendu les couleurs pendant sept saisons. Il a ensuite porté le maillot des New Orleans Pelicans en 2017 et 2018. Sa carrière s’est alors prolongée par l’intermédiaire de contrats d’un an avec les Warriors, les Lakers puis le Rockets avant son arrivée chez les Clippers en avril dernier. Avec ce contrat non-garanti avec les Bucks, « Boogie » a l’occasion de prouver qu’il n’est pas encore fini pour la NBA.