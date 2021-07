NBA - Milwaukee : Antetokounmpo y croit encore

Des lieutenants inconstants



Giannis Antetokounmpo auteur de 20 PTS dans le 3ème QT du Game 2 des #NBAFinals

4ème joueur à inscrire +20 PTS lors d'un QT de Finales #NBA sur les 50 dernières saisons!



Michael Jordan (Finales 93)

Isiah Thomas (Finales 88 & 90)

Joe Dumars (Finales 1989) pic.twitter.com/s7Uix8zidF



— NBA France (@NBAFRANCE) July 9, 2021

" On a déjà été dans cette situation"

Les matchs se suivent et se ressemblent pour les Bucks qui ont encore perdu face aux Suns dans la nuit de jeudi à vendredi, sur le score de 118-108. Malgré un Giannis Antetokounmpo encore une fois monstrueux mais beaucoup trop seul avec ses 42 points, son équipe n'a pas réussi à faire la différence sur les deux premiers matchs dans l'Arizona. Désormais, les Bucks vont devoir se concentrer sur la suite de la série avec deux matchs à la maison, qui seront déjà décisifs pour pouvoir espérer s'imposer et décrocher un deuxième titre après celui de 1971. Pour parvenir à s'imposer et glaner le trophée tant convoité, les joueurs du Wisconsin vont devoir imiter certaines équipes qui ont déjà réussi cet exploitCleveland en 2016, Miami en 2006, Portland en 1977 et Boston en 1969.Le premier, auteur de 29 et 11 points lors des deux premiers matchs, manque de constance au tir avec seulement un 5/16 lors de la dernière rencontre, tandis que Holiday, auteur de 10 et 17 points, n'apporte pas assez offensivement et va devoir élever son niveau pour aider son leader.D'ailleurs, pour le Grec il ne faut pas chercher d'excuses et tout donner mentalement pour pouvoir gagner. " Si vous commencez à penser à votre genou ou à votre orteil ou à votre petit doigt, vous vous cherchez juste des excuses. Si vous êtes là, vous jouez, c'est tout. Vous faites tout ce que vous pouvez. Vous laissez tout sur le parquet. Il faut qu'on reste agressifs à Milwaukee", a-t-il déclaré au micro d'ABC.Il y a tellement de talents des deux côtés. Ça va être une pression constante." Le Match 3 se disputera dimanche dans le Wisconsin.