NBA : Mikal Bridges, l’ailier double face des Suns

Luka Doncic, Trae Young, Michael Porter Jr, Shai Gilgeous-Alexander… et Mikal Bridges. Lorsque l’on se penche sur la draft 2018, le nom de l'ailier/arrière ne ressort pas forcément en premier. Et pourtant, à 24 ans, l’ancien Wildcat de Villanova, double champion NCAA (2016, 2018) s’apprête à disputer ses premières Finales NBA. Comme son partenaire DeAndre Ayton, issu de la même cuvée et first pick de cette draft de plus en plus spéciale.

10ème choix en 2018, Mikal Bridges a d’abord été sélectionné par les 76ers, avant de prendre la direction de l’Arizona en échange de Zhaire Smith. Là où le staff technique des Sixers ne voyait qu’un rookie de plus à mettre sur le banc, celui des Suns a su déceler chez ce natif de… Philadelphie les ingrédients d’un futur role player de luxe. Bien lui en a pris.

Profession : défenseur-sniper

Après trois ans dans la Ligue, le profil de Mikal Bridges est clairement établi : un 3 & D très à l’aise en transition, un élément en soit incontournable dans n’importe quel effectif NBA. Ailier polyvalent de 1,98m, Mikal Bridges (à ne pas confondre avec son homonyme des Hornets Miles Bridges) est un travailleur de l’ombre, un tireur de plus en plus adroit et un défenseur redoutable sur les postes extérieurs. Sur la dernière saison régulière, le couteau suisse des Suns a compilé 13.5 pts, 4.3 rbs et des pourcentages très efficaces (54.3% au tir dont 42.5% à 3-pts). Des chiffres éloquents à même de le placer définitivement dans le cinq de départ de Phoenix (72 fois sur 72 matchs) qui ne rendent pas compte en revanche de son large abattage défensif.

En Playoffs, les premiers de sa carrière, Mikal Bridges n’a pas déçu. Son adresse a logiquement un peu baissé (10.8 pts, 46.8% au tir dont 35.1 à 3-pts) sans pour autant l’empêcher de se distinguer, comme lors du game 1 face aux Nuggets en demi-finales de Conférence : 23 points à 8/12 au shoot et 5 passes décisives ! Son meilleur match de la post-season jusqu’à présent où il a croisé le fer en défense avec quelques noms ronflants tel que LeBron James ou Paul George. En attendant peut-être Giannis Antetokounmpo. Oublié des NBA All-Defensive Teams (11e des votes alors que seuls les 10 premiers sont récompensés) et éligible à une prolongation de contrat cet été, Mikal Bridges coche toutes les cases pour être un élément clé de la franchise de l’Arizona dans le futur. Il l’est déjà bien assez dans le présent.