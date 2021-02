NBA : Miami prend sa revanche, Charlotte douche Golden State, Washington stoppe Portland

LE MATCH DE LA NUIT



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 17 février 2021



Miami tient sa revanche.à l'occasion des retrouvailles entre les deux équipes. Privé d'Anthony Davis, finalement absent un mois, mais aussi de Dennis Schröder, les champions en titre, tout de suite mal embarqués, ont couru après le score pendant toute la partie. Les Lakers, grâce notamment à LeBron James (19 points, 9 rebonds, 9 passes) et Kyle Kuzma (23 points), ne se sont jamais laissé décrocher pour autant, et si Miami a conservé son avance jusqu'au bout en profitant de deux lancers-francs décisifs de Butler (24 points, 8 rebonds, 5 passes) dans les derniers instants pour valider son succès, une interception de James a offert une balle de match au troisième de la Conférence Ouest. Malheureusement pour les Lakers, Alex Caruso a manqué sa tentative à trois points.Terry Rozier a envoyé Golden State sur les... roses pour permettre à Charlotte, battu par San Antonio lors de sa sortie précédente à domicile, de renouer avec le succès dans sa salle (102-100), samedi face aux Warriors. Déjà de loin le meilleur joueur de ce match entre les Hornets et les doubles champions NBA, avec 36 points marqués au total dans la soirée (Kelly Ouvre Jr, dans le camp d'en face, s'est contenté de 25 points),Pris en tenaille par la défense adverse, le numéro 3 a ainsi réussi malgré ce traitement de choc des Warriors à se frayer un passage et à déclencher un tir inimaginable tout près de la ligne de fond (mais à deux points) qui a fait mouche. Golden State, déjà privé de Stephen Curry - la star de l'équipe s'est senti mal avant la rencontre et a préféré renoncer - évoluait alors également sans Draymond Green, expulsé à neuf secondes de la fin.Fin de série pour Portland.Le roi du « Dame Time » n'a pourtant pas ménagé ses efforts une nouvelle fois, pour tenter de permettre à son équipe d'enchaîner sur sa très belle dynamique du moment. Malheureusement pour Lillard et ses coéquipiers, sa performance encore monstrueuse de samedi face aux Wizards (35 points à 10 sur 30 aux tirs dont 7 sur 17 à trois points, 12 passes, 6 rebonds), notamment après la pause (29 points), n'a pas débouché cette fois sur une nouvelle soirée faste pour Portland. La faute notamment au 9-0 fatal passé dans les dernières minutes aux Blazers par Bradley Beal (37 points), à un Russell Westbrook de nouveau au sommet de son art (27 points, 13 passes, 11 rebonds, troisième triple-double de suite pour lui) et les Wizards, vainqueurs là de leur quatrième match de rang.- Golden State Warriors : 102-100Los Angeles Lakers -: 94-96- Sacramento Kings : 122-114>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas jouéMemphis Grizzlies -: 97-128Portland Trail Blazers -: 111-118