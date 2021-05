NBA - Miami : Fin de saison pour Oladipo

UPDATE: Victor Oladipo has decided to undergo season-ending surgery on his right quadriceps tendon. The surgery will take place tomorrow in New York. There is no timetable for his return at this time.

Oladipo est en fin de contrat

C’était l’un des transferts les plus alléchants de la « trade deadline » de mars dernier, mais l’arrivée de Victor Oladipo à Miami en provenance de Houston aura finalement fait pschitt. L’arrière (ou meneur) de 29 ans n’a en effet disputé que quatre matchs sous le maillot du Heat, avant de se blesser à la cuisse droite. Ce mercredi, le Heat a fait savoir que l’ancienne star d’Indiana a décidé de se faire opérer de ce tendon du quadriceps qui le fait souffrir, et que sa saison est donc d’ores et déjà terminée. «», écrit la franchise floridienne. La gravité de la blessure d'Oladipo n'est pas connue non plus, mais on se souvient qu'il avait souffert d'une rupture de ce tendon en janvier 2019 et avait été absent pendant un an.A Houstoin, en début de saison, il a disputé 20 matchs et marquait en moyenne 21,2 points, prenait 4,8 rebonds et délivrait 5 passes. Même si le Heat a réussi à se passer de lui depuis un an, son absence pourrait tout de même s'avérer préjudiciable alors que les play-offs débuteront la semaine prochaine. Miami est actuellement cinquième de la Conférence Est (38 victoires -31 défaites) et peut encore finir quatrième ou sixième, ce qui signifie un premier tour contre Atlanta, New York ou Milwaukee. Reste désormais à savoir ce que fera Victor Oladipo cet été. Il arrive en effet à la fin de son contrat de quatre ans et 84 millions de dollars signé avec Oklahoma City (qui l’avait envoyé à Indiana huit mois plus tard, où il avait pris une nouvelle dimension et avait été élu MIP en 2018). Nul doute que, même blessé, « V.O. » va attirer beaucoup de convoitises.