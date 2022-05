NBA - Memphis : Un match de suspension pour Brooks

The NBA has announced the following: pic.twitter.com/2r1t2GNlHh

— NBA Communications (@NBAPR) May 5, 2022

Brooks va manquer le Match 3 face aux Warriors

La NBA n’a pas fait deux poids, deux mesures concernant Dillon Brooks. A l’occasion du deuxième duel entre la franchise de Memphis et les Golden State Warriors, l’ailier des Grizzlies s’est rendu coupable d’une faut grossière sur Gary Payton II. En tout début de match, alors que ce dernier allait au panier, Dillon Brooks est allé le déséquilibrer en l’air. Mal retombé à l’issue de ce choc aérien, le meneur des Warriors n’a pas été en mesure de reprendre le match quand l’auteur de la faute a été immédiatement expulsé par le corps arbitral en charge de la rencontre. Alors que le Californien souffre d’une fracture à un coude et devrait être absent pour une durée estimée à un mois, la ligue nord-américaine s’est saisie de l’affaire et a décidé de sanctionner le joueur des Grizzlies.Dans un communiqué, la NBA a confirmé ce jeudi l’étendue de la sanction touchant Dillon Brooks. Alors qu’en janvier dernier, dans une affaire comparable, la NBA avait suspendu Grayson Allen pour un match après la faute commise sur Alex Caruso, l’ailier des Memphis Grizzlies a reçu la même sanction. « Dillon Brooks a été suspendu pour un match sans salaire pour avoir causé un contact excessif et inutile contre le meneur des Golden State Warriors Gary Payton II, causant une blessure substantielle », a ainsi annoncé la NBA. Cette suspension sera purgée dès ce samedi à l’occasion du déplacement des Grizzlies au Chase Center pour y défier les Golden State Warriors dans le cadre du Match 3 de la demi-finale de la Conférence Ouest entre les deux formations. Une série dans laquelle les deux formations sont à égalité avec une victoire pour chacune d’entre-elles.