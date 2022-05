NBA - Memphis : Morant forfait pour la fin des play-offs ?

Saison terminée pour Ja Morant ? Ce mardi, via son compte Twitter officiel, la franchise des Grizzlies de Memphis a donné des nouvelles de sa star. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. En effet, le joueur vedette souffre d'une contusion osseuse au genou droit. Une blessure qui pourrait ainsi mettre un terme prématuré à sa saison 2021-22 et lui faire donc manquer la suite et fin de ces play-offs. Dans ce communiqué officialisant cette nouvelle, les Grizzlies ont ainsi notamment écrit : "Morant a passé une IRM (imagerie par résonance magnétique) qui a révélé une contusion osseuse au genou droit. Morant est incertain pour le reste des play-offs, mais devrait être rétabli complètement." Actuellement, Memphis est engagé en demi-finales de conférence Ouest. Dans sa série les opposant aux Warriors de Golden State, les Grizzlies sont actuellement menés 3-1.

Today the @memgrizz announced the following medical update: pic.twitter.com/szmKeTFdHa

Blessé après une action face à Poole

En cas d'absence de leur star, les Grizzlies auraient certainement encore plus de mal pour se qualifier, dans un premier temps, pour la finale de conférence, avant d'éventuellement pouvoir ensuite espérer mieux. Une quatrième et dernière victoire de Golden State, ce mercredi, dans le Game 5 de cette fameuse série, mettra alors un point final à la saison de Memphis. Aujourd'hui âgé de seulement 22 ans, Ja Morant a eu l'opportunité de faire tout l'étalage de son talent, cette saison, en NBA. Il a même été élu joueur à la meilleure progression, lui qui a tourné, en moyenne, à 27,4 points, 6,7 passes décisives décisives, 5,7 rebonds et 1,2 interception. Ce lundi, lors de la défaite des siens (142-112), Ja Morant était absent. La faute au match précédent où, à quelques minutes de la fin, il s'était alors blessé face à Jordan Poole. Ce dernier était en train de défendre sur lui, lorsqu'il a alors attrapé son genou droit avec sa main droite, en le tirant ensuite en arrière.