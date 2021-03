NBA : Maledon au Rising Stars Challenge du All Star Game

Malheureusement pour lui, le match n'aura pas lieu, en raison de la crise sanitaire qui a contraint la NBA à réduire le nombre de joueurs présents au All Star Game d'Atlanta ce dimanche. Mais quoi qu'il en soit, Théo Maledon pourra ajouter sur son palmarès une sélection pour le Rising Stars Challenge, le match qui oppose les meilleurs joueurs de première (rookies) et deuxième année (sophomores) américains à leurs homologues du reste du monde. Si la rencontre avait eu lieu, le meneur de l'ASVEL, qui tourne à 7,8 points, 3, 2 passes et 2,8 rebonds de moyenne en 26 minutes depuis ses débuts dans la Ligue, aurait joué aux côtés de l'Argentin Facundo Campazzo (Denver, âgé de 30 ans mais débutant dans la Ligue), des Canadiens Nickeil Alexander-Walker (New Orleans), Mychal Mulder (Golden State), RJ Barrett (New York), Luguentz Dort (Oklahoma City) et Brandon Clarke (Memphis), de l'Israélien Deni Avdija (Washington), du Nigérian Precious Achiuwa (Miami) et du Japonais Rui Hachimura (Washington). En face, l'équipe américaine est composée de LaMelo Ball (Charlotte), Tyrese Haliburton (Sacramento), Ja Morant (Memphis), Anthony Edwards (Minnesota), Tyler Herro (Miami), Keldon Johnson (San Antonio), De'Andre Hunter (Atlanta), Michael Porter Jr (Denver), Zion Williamson (New Orleans) et James Wiseman (Golden State). Théo Maledon est le premier Français sélectionné pour ce match des jeunes depuis Frank Ntilikina en 2018. L'an passé, les Américains s'étaient imposés 151-131.

Un concours à 3 points qui promet énormément

On connait également le nom des joueurs sélectionnés pour les différents concours, qui eux, auront bien lieu avant et à la mi-temps du match des Etoiles. Stephen Curry (Golden State), Devin Booker (Phoenix), Jaylen Brown (Boston), Zach LaVine (Chicago), Donovan Mitchell (Utah) et Jayson Tatum (Boston), qui joueront tous le All Star Gme, participeront à un concours de tir à 3 points qui s'annonce extrêmement spectaculaire. Luka Doncic (Dallas), Chris Paul (Oklahoma City), Julius Randle (New York), Domantas Sabonis (Indiana), Nikola Vučević (Orlando) et Robert Covington (Portland) s'affronteront quant à eux au Skills Challenge (concours d'agilité). Enfin, Anfernee Simons (Portland), Cassius Stanley (Indiana) et Obi Toppin (New York) tenteront de réussir le dunk le plus spectaculaire.